Clarke softball attends John Stephens Classic

The Clarke Lady Indians participated in the John Stephens Classic in Creston on June 8, winning one of two games played.

The first game of the day was against Ankeny, who outscored the Lady Indians 12-0. Maisy McCoy, Maddy McCoy and Liliana Contreras were able to get one hit each, with Maisy and Contreras making it one base and Maddy two. Miah Graves had one walk. The team overall managed 10 putouts - three from Miah Graves and Marissa Bakley, two from Maddy McCoy and one from Reese Shaw.

Avery Watson, Emilee Boyd and Abbi Nash pitched over 3.1 innings, throwing the ball a combined 100 times against 24 opponents with a batting average of .625. They allowed 15 hits, 12 runs, 10 errors, five walks and one hit batter; there were no strikeouts.

The second game against Lenox, Clarke scored 13 runs to Lenox’s 6.

Maddy McCoy had four runs, Maisy McCoy three, Ahnyka Hewlett two, Macy Jacobson, Shaw, Contreras and Bakley one each. Maisy McCoy, Maddy McCoy, Shaw and Claire Jacobsen had one run batted in each; Watson had one. Maisy McCoy had the singular three-base hit, and the team had seven that made it to second - Maisy McCoy, Maddy McCoy, Shaw and Hewlett.

The team had 15 putouts, with Maisy McCoy’s five being the most of the individual.

Nash pitched five innings, allowing eight hits, six runs, four errors, two balls and struck out two across 80 pitches against 22 opponents.

At a home game on June 7, Shaw hit her third home run of the season.

Results

June 3: Southeast Warren 12, Clarke 4

SEW - 2-3, 3-2, 5-5, 6-2

C - 5-4

HITTING

Maisy McCoy - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI

Reese Shaw - 3 AB, 3 SO

Tory Henry - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 2B, 1 RBI, 2 SO

Maddy McCoy - 3 AB, 2 H, 2 1B

Ali Henry - 3 AB

Avery Watson - 3 AB, 1 SO

Macy Jacobson - 1 AB, 1 R, 1 RBI, 2 BB, 1 SO

Ahnyka Hewlett - 3 AB

Marissa Bakley - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 2B, 1 RBI, 2 SO

Team - 26 AB, 4 R, 5 H, 3 1B, 2 2B, 4 RBI, 2 BB, 9 SO

BASE RUNNING

Team - 4 R

FIELDING

Maisy McCoy - 1 A

Shaw - 1 A, 5 PO

T. Henry - 4 A, 3 PO

Maddy McCoy - 1 A, 7 PO

A. Henry - 2 PO, 1 E

Jacobson - 1 PO

Bakley - 2 PO

Liliana Contreras - 1 PO

Team - 7 A, 21 PO, 1 E

PITCHING

Watson - 3.2 IP, 84 PC, 13 OAB, 3 H, 5 R, 3 ER, 7 BB, 3 SO

Abbi Nash - 3.1 IP, 52 PC, 14 OAB, 5 H, 7 R, 4 ER, 1 BB, 2 SO

Team - 7.0 IP, 136 PC, 27 OAB, 8 H, 12 R, 7 ER, 8 BB, 5 SO

June 5: Cardinal 7, Clarke 2

Ca. - 4-5, 6-2

Cl. - 1-2

HITTING

Tory Henry - 1 AB, 1 BB

Maisy McCoy - 2 AB, 2 H, 2 1B

Maddy McCoy - 2 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 SO

Ali Henry - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B

Reese Shaw - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Avery Watson - 3 AB, 1 H, 1 2B, 2 RBI, 1 SO

Macy Jacobson - 3 AB

Ahnyka Hewlett - 2 AB, 1 SO

Marissa Bakley - 2 AB, 2 SO

Miah Graves - 1 AB, 1 SO

Team - 24 AB, 2 R, 6 H, 5 1B, 1 2B, 2 RBI, 1 BB, 7 SO

BASE RUNNING

Team - 2 R

FIELDING

T. Henry - 3 E

Maisy McCoy - 2 A, 2 PO

Maddy McCoy - 8 PO

A. Henry - 2 A, 2 PO

Shaw - 5 PO

Watson - 2 A, 2 PO

Bakley - 2 PO

Graves - 1 E

Team - 6 A, 21 PO, 4 E

PITCHING

Watson - 4.0 IP, 86 PC, 17 OAB, 3 H, 5 R, 4 ER, 6 BB, 1 SO

Abbi Nash - 3.0 IP, 49 PC, 11 OAB, 2 H, 2 R, 2 BB, 2 SO

Team - 7.0 IP, 135 PC, 28 OAB, 5 H, 7 R, 4 ER, 8 BB, 3 SO

June 7: Knoxville 12, Clarke 2

K - 4-1, 5-3, 6-8

C - 2-1

HITTING

Ali Henry - 1 RBI

Avery Watson - 2 AB, 1 BB

Maisy McCoy - 3 AB, 1 H, 1 1B

Maddy McCoy - 3 AB, 1 H, 1 2B

Reese Shaw - 3 AB, 1 4, 1 H, 1 HR, 1 RBI

Macy Jacobson - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B

Ahnyka Hewlett - 2 AB, 2 SO

Liliana Contreras - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Marissa Bakley - 2 AB, 1 BB, 1 SO

Claire Jacobsen - 1 BB

Team - 21 AB, 2 R, 5 H, 3 1B, 1 2B, 1 HR, 2 RBI, 3 BB, 4 SO

BASE RUNNING

Team - 2 R

FIELDING

A. Henry - 1 A, 1 PO, 1 E

Maisy McCoy - 2 A, 5 PO, 1 E

Maddy McCoy - 1 A, 3 PO

Shaw - 2 PO

Jacobson - 2 PO

Contreras - 1 A, 2 PO

Bakley - 2 PO

Abbi Nash - 1 PO

Team - 5 A, 18 PO, 2 E

PITCHING

Watson - 1.0 IP, 33 PC, 10 OAB, 6 H, 5 R, 5 ER, 1 BB

Nash - 5.0 IP, 92 PC, 21 OAB, 8 H, 7 R, 7 ER, 4 BB, 2 SO

Team - 6.0 IP, 125 PC, 31 OAB, 14 H, 12 R, 12 ER, 5 BB, 2 SO

June 8: Ankeny 12, Clarke 0

HITTING

Maisy McCoy - 2 AB, 1 H, 1 1B

Macy Jacobson - 2 AB

Maddy McCoy - 2 AB, 1 H, 1 2B

Reese Shaw - 2 AB, 1 SO

Avery Watson - 2 AB, 1 SO

Liliana Contreras - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Miah Graves - 1 AB, 1 BB

Maddie Youngs - 1 AB, 1 SO

Marissa Bakley - 1 AB, 1 SO

Team - 15 AB, 3 H, 2 1B, 1 2B, 1 BB, 5 SO

FIELDING

Maisy McCoy - 1 A

Maddy McCoy - 2 PO

Shaw - 1 PO, 1 E, 7 SBA

Contreras - 1 PO

Graves - 1 A, 3 PO

Bakley - 3 PO

Parker Truitt - 1 E

Team - 2 A, 10 PO, 2 E, 7 SBA

PITCHING

Watson - 2.0 IP, 82 PC, 16 OAB, 10 H, 11 R, 10 ER, 5 BB, 1 HB

Emilee Boyd - 1.0 IP, 11 PC, 5 OAB, 3 H

Abbi Nash - 0.1 IP, 7 PC, 3 OAB, 2 H, 1 R

Team - 3.1 IP, 100 PC, 24 OAB, 15 H, 12 R, 10 ER, 5 BB, 1 HB

June 8: Clarke 13, Lenox 6

HITTING

Maisy McCoy - 5 AB, 3 R, 3 H, 2 2B, 1 3B, 2 RBI

Macy Jacobson - 2 AB, 1 R, 1 SAC, 1 SO

Maddy McCoy - 4 AB, 4 R, 3 H, 2 1B, 1 2B, 2 RBI

Reese Shaw - 4 AB, 1 R, 3 H, 3 2B, 2 RBI

Avery Watson - 4 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 SO

LIliana Contreras - 2 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 BB

Ahnyka Hewlett - 3 AB, 2 R, 2 H, 1 1B, 1 2B, 1 BB, 1 SO

Miah Graves - 2 AB, 2 BB

Marissa Bakley - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 BB

Claire Jacobsen - 1 AB, 1 H, 1 1B, 2 RBI

Team - 20 AB, 13 R, 15 H, 7 1B, 7 2B, 1 3B, 9 RBI, 1 SAC, 5 BB, 3 SO

BASE RUNNING

Team - 13 R

FIELDING

Maisy McCoy - 2 A, 5 PO

Jacobson - 1 PO

Maddy McCoy - 3 PO

Shaw - 3 PO

Watson - 1 E

Contreras - 1 A, 1 PO

Graves - 2 A, 2 PO

Abbi Nash - -1 E

Team - 5 A, 15 PO, 0 E

PITCHING

Nash - 5.0 IP, 80 PC, 22 OAB, 8 H, 6 R, 4 ER, 2 BB, 2 SO