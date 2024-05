Clarke boys participated at the South Central COnference golf tournament on May 6 at Edmundson, and the girls on May 7.

RESULTS

Boys

9. Shay Mathews - 81

21. Bo Otto - 87

24. Wyatt Cowling - 89

24. Cort Selsor - 89

26. Brady Davis - 90

30. Aydan Mathews - 96

Girls

Clarke - second place, 396 points

3. Bridgette Henry - 91

8. Sophia Davis - 98

10. Aleena Fry - 103

11. Addison Farlow - 104

18. Dana Halsband - 112

24. Allie Diehl - 118