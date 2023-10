Murray volleyball improves to 3-10

Two losses and one win move the Lady Mustangs volleyball to 3-10 for their season.

Their lone win last week came over Diagonal 2-1 in three sets.

Leah Frederick led the offensive assists with nine of the team’s 11 total, with Morgan Keller accounting for the most attacks at 12. Cejay Kent had nine attacks, Haylee Palmer and Madison Henrichs eight, followed by four from Lyla Riemenschneider, two from Frederick and one by Mallory Page. Palmer had four the team’s seven digs.

Up to serve, the Lady Mustangs had 52 successful serves of 63 attempts and 12 ace serves. Kent went 14 for 16 serves with five aces, Keller 13 for 13 with four aces, Frederick seven for 10 with one ace and page with eight of 10 successful serves and one ace. Maryssa McMurry also had a 100% serve success, and Riemenschneider had two for four with one ace.

Murray hosted Mount Ayr on Monday, went to Bedford on Tuesday and travel to Wayne on Saturday.

RESULTS

Central Decatur 3, Murray 0

CD: 25–25–25

M: 15–21–23

Offense

Haylee Palmer: 3 SP, 2 KLS, 2 ERR, 9 ATT

Kenzi Mongar: 3 SP, 2 AST, 1 KLS, 5 ATT

Morgan Keller: 3 SP, 4 KLS, 4 ERR, 23 ATT

Cejay Kent: 3 SP, 2 AST, 2 KLS, 2 ERR, 8 ATT

Mallory Page: 3 SP

Lyla Riemenschneider: 3 SP, 2 KLS, 3 ERR, 15 ATT

Madison Henrichs: 3 SP

Leah Frederick: 3 SP, 6 AST, 3 KLS, 7 ATTMaryssa McMurry: 1 SP, 1 AST, 1 ERR, 3 ATT

Team: 3 SP, 11 AST, 14 KLS, 12 ERR, 70 ATT

Defense

Palmer: 1 DIG

Mongar: 1 DIG

Keller: 2 SOLO, 2.0 BLK, 5 DIG

Kent: 2 SOLO, 2.0 BLK, 3 DIG

Page: 5 DIG

Riemenschneider: 4 DIG

Frederick: 4 DIG

McMurry: 2 DIG

Team: 4 SOLO, 4.0 BLK, 25 DIG

Serving

Keller: 1 ACE, 14 SUC, 16 ATT

Kent: 8 SUC, 9 ATT

Page: 1 ACE, 6 SUC, 6 ATT

Riemenschneider: 2 ACE, 5 SUC, 8 ATT

Henrichs: 1 ACE, 5 SUC, 7 ATT

Frederick: 3 ACE, 13 SUC, 13 ATT

Team: 8 ACE, 51 SUC, 59 ATT

Twin Cedars 2, Murray 0

TC: 25–25

M: 22–22

Offense

Palmer: 2 SP, 1 KLS, 1 ERR, 5 ATT

Mongar: 2 SP, 1 ERR, 2 ATT

Keller: 2 SP, 3 KLS, 3 ERR, 16 ATT

Kent: 2 SP, 1 KLS, 2 ERR, 12 ATT

Page: 2 SP

Riemenschneider: 2 SP, 2 KLS, 1 ERR, 10 ATT

Henrichs: 2 SP

Frederick: 2 SP, 5 AST, 2 ATT

Team: 2 SP, 5 AST, 7 KLS, 8 ERR, 47 ATT

Defense

Palmer: 1 DIG

Keller: 3 SOLO, 3.0 BLK, 2 DIG

Kent: 1 SOLO, 1.0 BLK, 4 DIG

Page: 2 DIG

Riemenschneider: 3 DIG

Frederick: 3 DIG

Team: 4 SOLO, 4.0 BLK, 15 DIG

Serving

Palmer: 1 ATT

Mongar: 1 ATT

Keller: 1 ACE, 8 SUC, 8 ATT

Kent: 1 ACE, 5 SUC, 6 ATT

Page: 2 SUC, 3 ATT

Riemenschneider: 3 SUC, 6 ATT

Henrichs: 3 SUC, 4 ATT

Frederick: 2 ACE, 11 SUC, 12 ATT

Team: 4 ACE, 32 SUC, 41 ATT

Murray 2, Diagonal 1

M: 25–24–15

D: 22–26–5

Offense

Palmer: 3 SP, 1 AST, 4 KLS, 1 ERR, 8 ATT

Mongar: 3 SP

Keller: 3 SP, 2 KLS, 3 ERR, 12 ATT

Kent: 3 SP, 1 AST, 1 KLS, 3 ERR, 9 ATT

Page: 3 SP, 1 KLS, 1 ATT

Riemenschneider: 3 SP, 2 ERR, 4 ATT

Henrichs: 2 SP, 2 KLS, 1 ERR, 8 ATT

Frederick: 3 SP, 9 AST, 2 ATT

McMurry: 3 SP

Team: 3 SP, 11 AST, 10 KLS, 10 ERR, 44 ATT

Defense

Palmer: 4 DIG

Keller: 1 SOLO, 1.0 BLK

Kent: 1 SOLO, 1.0 BLK, 3 DIG

Team: 2 SOLO, 2.0 BLK, 7 DIG

Serving

Palmer: 1 ATT

Keller: 4 ACE, 13 SUC, 13 ATT

Kent: 5 ACE, 14 SUC, 16 ATT

Page: 1 ACE, 8 SUC, 10 ATT

Riemenschneider: 1 ACE, 2 SUC, 4 ATT

Henrichs: 1 ATT

Frederick: 1 ACE, 7 SUC, 10 ATT

McMurry: 8 SUC, 8 ATT

Team: 12 ACE, 52 SUC, 63 ATT