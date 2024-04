Girls tennis opens season with win

Clarke girls tennis opened their season with a match-up against Oskaloosa at home last Friday, winning 6-3.

Singles

Maddy McCoy, Cl., v Ava Ridenour, Osk., - 8-1

Hannah Nelson, Osk., v Ava Hagen, Cl. - 9-7

Maisy McCoy, Cl., v Lexi Prather, Osk., - 8-4

Marissa Bakley, Cl., v Jenna DeBoef, Osk., - 8-6

Ali Henry, Cl., v Aysica Morrow, Osk., - 8-5

Loghan Edgar, Osk., v Maisey White, Cl. - 8-4

Doubles

Maddy McCoy/Hagen, Cl., v Nelson/Prather, Osk., - 8-4

Ridenour/Morrow, Osk., v Maisy McCoy/Bakley, Cl. - 8-2

Henry/White, Cl., v DeBoef/Allison Landers, Osk., - 8-3