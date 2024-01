Clarke and Murray basketball results, stats for week of Jan. 15

Clarke boys

Clarke 61, Albia 51

C - 13–20–13–15

A - 5–10–16–20

Totals (FG FT PTS) – 23 13-21 61, Ashton Giza 1 2-2 5, Jesus Vega 1 2-6 4, Bo Otto 1 4-4 6, Jack Cooley 11 3-7 25, Cole White 4 2-2 10, Brock Watson 3 0-0 6, Oscar Castro 2 0-0 5. FG shooting – 48.9%. 3-pts – 2 (Giza 1, Castro 1). Rebounds – 36 (Giza 2, Vega 3, Otto 7, Cooley 14, White 8, Watson 1, Castro 1). Assists – 21 (Giza 1, Vega 3, Otto 11, Cooley 2, White 1, Castro 3). Steals – 9 (Vega 1, Otto 4, Cooley 2, Watson 1, Castro 1). Blocks – 6 (Vega 1, Otto 3, White 1, Watson 1). Turnovers – 16. Team fouls – 14. Fouled out – 0.

Clarke 62, EBF 44

C - 21–19–16–6

EBF - 12–15–8–9

Totals (FG FT PTS) – 26 3-9 62, Giza 2 0-0 5, Vega 6 0-0 12, Otto 5 0-2 13, Cooley 4 3-6 11, White 4 0-0 8, Watson 5 0-1 13. FG shooting – 43.3% 3-pts – 7 (Giza 1, Otto 3, Watson 3). Rebounds – 42 (Giza 1, Vega 1, Otto 9, Cooley 13, White 12, Watson 3, Castro 2). Assists – 25 (Giza 1, Vega 2, Otto 7, Cooley 9, White 3, Watson 1, Castro 2). Steals – 10 (Giza 1, Vega 2, Otto 2, Cooley 4, Watson 1). Blocks – 4 (Otto 1, White 3). Turnovers – 5. Team fouls – 11. Fouled out – 0.

Clarke girls

Clarke 53, Albia 21

C. - 21–14–18–0

A. - 7–5–7–2

Totals (FG FT PTS) – 20 2-4 53, Ali Henry 9 1-2 21, Ava Hagen 8 0-0 15, Tory Henry 5 0-0 13, Maddy McCoy 1 0-0 3, Maisy McCoy 0 1-2 1. FG shooting – 50.0%. 3-pts – 11 (A. Henry 2, Hagen 5, T. Henry 3, Maddy McCoy 1). Rebounds – 26 (A. Henry 7, Hagen 3, T. Henry 3, Maddy McCoy 6, Kya Thornton 2, Reagan Fry 4, Ashlyn Crawford 1). Assists – 11 (A. Henry 4, Hagen 1, T. Henry 2, Maddy McCoy 2, Crawford 2). Steals – 8 (A. Henry 2, T. Henry 4, Marissa Bakley 1, Reese Shaw 1). Blocks – 7 (Hagen 1, T. Henry 2, Shaw 3, Crawford 1). Turnovers – 11. Team fouls – 12. Fouled out – 0.

EBF 70, Clarke 43

EBF - 19–22–17–12

C - 9–11–12–11

Individual stats not available at press time.

Murray boys

Murray 75, Collins-Maxwell 56

M - 18–24–20–13

CM - 8–14–14–20

Totals (FG FT PTS) – 29 14-17 75, Caden Page 4, 2-2 11, Nathaniel Rowe 4 0-0 8, Jacob Keller 2 0-0 4, Titus Barber 8 7-9 23, Austin Peterson 5 4-5 14, Matteo Gagliardi 6 1-1 15. FG shooting – 40.3%. 3-pts – 3 (Page 1, Gagliardi 2). Rebounds – 47 (Page 1, Rowe 6, Keller 6, Barber 18, Peterson 12, Gagliardi 3, Daniel Gard 1). Assists – 18 (Page 6, Rowe 6, Keller 1, Barber 2, Peterson 2, Gagliardi 1). Steals – 12 (Page 3, Rowe 1, Keller 1, Barber 2, Peterson 2, Gagliardi 3). Blocks – 8 (Keller 1, Barber 6, Peterson 1). Turnovers – 10. Team fouls – 15. Fouled out – 1 (Keller).

Murray 71, Moulton-Udell 41

Individual stats not available at press time.

Murray girls

Murray 38, Moulton-Udell 21

Mu. - 6–13–15–4

MU - 6–8–0–7

Murray 50, Diagonal 36

M - 10–13–7–20

D - 5–14–8–9

Individual stats not available at press time.