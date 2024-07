Clarke baseball faces loss at Carlisle

Just days after beating Carlisle 10-5, the Clarke Indians lost against the Wildcats in game one of state playoffs 11-1 on July 12 at Carlisle. The loss had the Indians end their season at 18-14.

Throughout their season, the Indians had 202 stolen bases of an attempted 219 steals and 200 runs for 288 total bases. Senior Bo Otto had the leading base steals attempts at 40 with 38 successful, followed by senior Ashton Giza with 29 of 30, while senior Jesus Vega had 26 of 29. Juniors Brock Watson and Peyton Lynn had a 100% steal rate, with 21 of 21 and 19 of 19 respectively. Juniors Eli Fry had 22 of 23 and Seth Oswald 10 of 11, and eighth-grader Bryce Giza had 18 of 24. Other base stealers were Nash Bishop, 8 of 9, Deegan Neese, 6 of 7, Kye Dowell 2 of 3, Joey Turpin 2 of 2 and Lane O’Hair 1 of 1.

RESULTS

July 8: Clarke 10, Carlisle 5

Cl. - 1-2, 2-1, 3-3, 4-1, 6-1, 7-2

Ca. - 1-2, 7-3

HITTING

Bo Otto - 4 AB, 3 R, 2 H, 1 1B, 1 2B, 1 BB

Ashton Giza - 5 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 2 RBI, 1 SO

Jesus Vega - 4 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 HBP

Eli Fry - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 BB, 1 SO

Seth Oswald - 4 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 2 RBI, 1 BB

Brock Watson - 3 AB, 1 R, 1 RBI, 1 HBP, 2 SO

Bryce Giza - 4 AB, 2 H, 2 1B, 2 RBI, 1 SO

Lane O’Hair - 3 AB, 1 SAC, 3 SO

Deegan Neese - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 BB

Peyton Lynn - 2 R

Team - 34 AB, 10 R, 12 H, 11 1B, 1 2B 8 RBI, 1 SAC, 4 BB, 2 HBP, 8 SO

BASE RUNNING

Otto - 3 R, 1 SBA, 1 SB

A. Giza - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Vega - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Fry - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Oswald - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Watson - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Lynn - 2 R, 3 SBA, 3 SB

Kye Dowell - 1 SBA

Team - 10 R, 10 SBA, 9 SB

FIELDING

Otto - 3 A, 1 PO

A. Giza - 1 A

Vega - 1 A, 3 PO, 1 E

Oswald - 2 PO

Watson - 1 PO

B. Giza - 1 A, 1 PO

O’Hair - 6 PO

Neese - 5 PO

Nash Bishop - 2 PO

Team - 6 A, 21 PO, 1 E

PITCHING

Oswald - 1.0 IP, 34 PC, 7 OAB, 4 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 1 SO

B. Giza - 6.0 IP, 89 PC, 29 OAB, 9 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 2 HB, 4 SO

Team - 7.0 IP, 123 PC, 36 OAB, 13 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 2 HB, 5 SO

July 9: Mount Pleasant 11, Clarke 5

MP - 1-1, 3-1, 4-2, 5-2, 6-3, 7-2

C - 3-3, 4-1, 5-1

HITTING

Bo Otto - 3 AB, 1 SO

Ashton Giza - 2 AB, 1 R, 1 H, 1 HR, 3 RBI, 1 SF

Jesus Vega - 3 AB, 2 SO

Eli Fry - 3 AB, 1 R, 2 H, 2 1B

Seth Oswald - 3 AB, 1 SO

Brock Watson - 3 AB, 1 H, 1 1B, 2 SO

Bryce Giza - 2 AB, 1 R, 1 HBP

Nash Bishop - 3 AB, 1 SO

Deegan Neese - 3 AB, 2 H, 2 1B, 1 RBI

Peyton Lynn - 2 R

Team - 25 AB, 5 R, 6 H, 5 1B, 1 HR, 4 RBI, 1 SF, 1 HBP, 7 SO

BASE RUNNING

Fry - 1 R, 3 SBA, 2 SB

Watson - 1 SBA, 1 SB

Team - 5 R, 4 SBA, 3 SB

FIELDING

Otto - 4 A

A. Giza - 1 PO

Vega - 6 PO

Fry - 1 PO

Oswald - 1 A, 1 E

Watson - 2 PO

B. Giza - 1 A, 3 PO

Bishop - 1 E

Neese - 1 A, 8 PO, 6 SBA

Team - 7 A, 21 PO, 2 E, 6 SBA

PITCHING

Otto - 2.0 IP, 39 PC, 8 OAB, 2 H, 2 R, 2 BB, 1 HB, 3 SO

Joey Turpin - 2.0 IP, 40 PC, 10 OAB, 4 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 1 SO

Cole Jacobsen - 3.0 IP, 63 PC, 12 OAB, 3 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 1 HB, 4 SO

Team - 7.0 IP, 142 PC, 30 OAB, 9 H, 11 R, 8 ER, 8 BB, 2 HB, 8 SO

July 12: Carlisle 11, Clarke 1

Individual stats not available at press time.