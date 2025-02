Clarke wrestling participates in Grinnell Duals

Clarke boys wrestlers took fifth at Grinnell Duals on Saturday, going five rounds in the meet.

Match #1 Round 1

BGM, Brooklyn defeated Clarke 56-22

126 - Eli Roberts (BGM) over Brandon Sanchez Flores (Clarke) Fall 3:43



138 - Chase Kriegel (BGM) over Jack White (Clarke) Fall 1:56



144 - Brock York (BGM) over Adrian Negrete (Clarke) TF 19-2



150 - Urijah Fry (Clarke) over Graydon Arens (BGM) Fall 1:03



157 - Ethan Bridgewater (BGM) over Lincoln Hill (Clarke) Fall 1:25



165 - Conner Williams (Clarke) over Nathan Findlay (BGM) Maj 12-4



175 - Izaha Thompson (BGM) over John Sanga (Clarke) Fall 5:25



285 - Reed Slater (BGM) over Angel Torres (Clarke) TF 16-1



106 - PJ Gus (BGM) over Angel Gomez-Perez (Clarke) Maj 20-12



120 - Cristian Martinez (BGM) over Bowen Page (Clarke) Fall 3:27

Match #2 Round 2

Des Moines East defeated Clarke 71-12

132 - Gabriel Flores (Des Moines East) over White (Clarke) Fall 0:48



144 - Camron Bennett (Des Moines East) over Negrete (Clarke) TF 19-4



150 - Fry (Clarke) over Jason Rivas (Des Moines East) Fall 2:27



157 - Emmanuel Dennis (Des Moines East) over Hill (Clarke) Fall 4:37



165 - Daveon Davis (Des Moines East) over Williams (Clarke) Fall 2:42



175 - Sanga (Clarke) over Levi Sickels (Des Moines East) Fall 1:45



190 - Dalton Rainey (Des Moines East) over Brokaw (Clarke) Fall 1:43



215 - Lance Williams (Des Moines East) over Galvez (Clarke) Fall 1:12



285 - Jah`Marion Fenceroy (Des Moines East) over Torres (Clarke) Fall 2:00



106 - Michael Lewis (Des Moines East) over Gomez-Perez (Clarke) Fall 3:00



120 - Derek Shannon (Des Moines East) over Page (Clarke) Fall 0:40



126 - Emperor Lewis (Des Moines East) over Sanchez Flores (Clarke) Fall 0:29

Match #3 Round 3

AP-GC defeated Clarke 48-32

144 - Devan Eberhart (AP-GC) over Lopez (Clarke) Fall 1:25



150 - Fry (Clarke) over Kellen Reints (AP-GC) Fall 0:45



157 - Hill (Clarke) over Parker Mulder (AP-GC) Dec 9-7



165 - Williams (Clarke) over Creyton Eberhart (AP-GC) Fall 0:23



175 - Sanga (Clarke) over Mason Pruisner (AP-GC) Fall 1:31



190 - Maison Copp (AP-GC) over Brokaw (Clarke) Fall 0:27



215 - Hunter McBride (AP-GC) over Galvez (Clarke) Fall 3:19



285 - Jesse Brouwer (AP-GC) over Torres (Clarke) Fall 2:29



106 - Gomez-Perez (Clarke) over Johnny Moen (AP-GC) TF 18-3



120 - Page (Clarke) over Kael Edwards (AP-GC) Fall 1:50



126 - Carter Liston (AP-GC) over Sanchez Flores (Clarke) Fall 0:50



132 - Josh Elsberry (AP-GC) over White (Clarke) Fall 1:26

Match #4 Round 4

Woodward-Granger defeated Clarke 54-28

144 - Kinnick Grimm (Woodward-Granger) over Lopez (Clarke) Fall 0:42



150 - Fry (Clarke) over Cody Tuel (Woodward-Granger) TF 16-1



157 - Will Atkinson (Woodward-Granger) over Erick Hernandez (Clarke) Fall 1:23



165 - Williams (Clarke) over Jake Carroll (Woodward-Granger) Fall 1:09



175 - Max Dalton (Woodward-Granger) over Sanga (Clarke) Fall 0:51



190 - Oscar Potter (Woodward-Granger) over Brokaw (Clarke) Fall 0:55



215 - Kane Mahler-Moreno (Woodward-Granger) over Galvez (Clarke) Fall 0:20



285 - Alexander Kasner (Woodward-Granger) over Torres (Clarke) Fall 0:39



106 - Gomez-Perez (Clarke) over Ruben Harshbarger (Woodward-Granger) Fall 2:56



120 - Page (Clarke) over Dominick Cavanaugh (Woodward-Granger) TF 19-3



132 - Tanner Paustian (Woodward-Granger) over White (Clarke) Fall 0:32

Match #5 Round 5

Clarke defeated Grinnell 46-30