Clarke baseball ends week with win over Perry

Clarke baseball won over Perry 10-2 on July 3 at home to bump their season record up to 17-12.

Eli Fry and Brock Watson had two runs each, with one apiece from Bo Otto, Ashton Giza, Jesus Vega, Bryce Giza, Deegan Neese and Kye Dowell. Ashton Giza had three hits, and Vega had two runs batted in. The team had 12 stolen bases of 13 attempts - three from Watson, two from Neese and Seth Oswald, and one each from Otto, Vega, Fry, Bryce Giza and Dowell.

Lane O’Hair had eight putouts and Otto had seven of the team’s 21.

Ashton Giza pitched the game. In seven innings, he faced 27 opponents with a .111 batting average. He threw 106 times, allowing three hits, two runs, one error, two walks and struck out eight.

RESULTS

July 1: Newton 3, Clarke 2

HITTING

Bo Otto - 4 AB, 2 R, 2 H, 2 1B

Ashton Giza - 4 AB, 2 H, 2 1B

Jesus Vega - 3 AB

Eli Fry - 3 AB, 3 H, 2 1B, 1 2B

Seth Oswald - 3 AB, 1 H, 1 1B

Brock Watson - 3 AB, 1 H, 1 1B

Bryce Giza - 3 AB

Cole Jacobsen - 2 AB

Deegan Neese - 1 AB

Joey Turpin - 3 AB, 1 H, 1 1B

Team - 29 AB, 2 R, 10 H, 9 1B, 1 2B

BASE RUNNING

Otto - 2 R, 1 SBA, 1 SB

FIELDING

Otto - 7 A, 2 PO

Vega - 12 PO

Oswald - 1 PO

Watson - 2 PO

B. Giza - 3 A

Jacobsen - 1 A, 1 E

Neese - 1 PO, 2 TOS, 4 SBA

Team - 11 A, 18 PO, 1 E, 2 TOS, 4 SBA

PITCHING

B. Giza - 2.0 IP, 20 PC, 7 OAB, 2 H, 1 R, 1 ER

Jacobsen - 4.0 IP, 73 PC, 13 OAB, 2 H, 2 R, 2 ER, 6 BB, 2 HB

Team - 6.0 IP, 93 PC, 20 OAB, 4 H, 3 R, 3 ER, 6 BB, 2 HB

July 3: Clarke 10, Perry 2

C - 1-1, 2-1, 3-3, 4-2, 5-1, 6-2

P - 4-1, 5-1

HITTING

Bo Otto - 2 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 SF, 1 BB

Ashton Giza - 2 AB, 1 R, 2 HBP, 2 SO

Jesus Vega - 4 AB, 1 R, 3 H, 3 1B, 2 RBI

Eli Fry - 4 AB, 2 R, 1 H, 1 1B, 1 SO

Seth Oswald - 4 AB, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 SO

Brock Watson - 3 AB, 2 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI

Bryce Giza - 4 AB, 1 R, 1 RBI, 1 SO

Lane O’Hair - 3 AB, 1 H, 1 2B, 1 SAC, 2 SO

Deegan Neese - 3 AB, 1 R, 2 H, 1 1B, 1 2B, 1 RBI

Kye Dowell - 1 R

Team - 29 AB, 10 R, 12 H, 10 1B, 2 2B, 7 RBI, 1 SAC, 1 SF, 1 BB, 2 HBP, 7 SO

BASE RUNNING

Otto - 1 R, 2 SBA, 1 SB

Vega - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Fry - 2 R, 1 SBA, 1 SB

Oswald - 2 SBA, 2 SB

Watson - 2 R, 3 SBA, 3 SB

B. Giza - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Neese - 1 R, 2 SBA, 2 SB

Dowell - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Team - 10 R, 13 SBA, 12 SB

FIELDING

Otto - 7 PO, 1 SBA

A. Giza - 1 E

Vega - 4 A

Fry - 2 PO

Oswald - 1 A, 1 PO

B. Giza - 3 A, 2 PO

O’Hair - 8 PO

Nash Bishop - 1 PO

Team - 8 A, 21 PO, 1 E, 1 SBA

PITCHING

A. Giza - 7.0 IP, 106 PC, 27 OAB, 3 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 8 SO