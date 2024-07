Clarke softball has tough week

Clarke softball went 0-3 in games last week against opponents Cardinal, Dowling Catholic and Knoxville.

Against Knoxville on Thursday, June 27, Clarke held the Lady Panthers to just six runs over six innings, but didn’t manage to get any runs themselves. The Lady Indians had six total hits - one each from Maisy McCoy, Ali Henry, Maddy McCoy, Tory Henry, Reese Shaw and Liliana Contreras. Tory Henry had one successful stolen base attempt.

In the field, the ladies had 18 putouts as a team - five from Maddy McCoy, four from Contreras, three from Marissa Bakley, two from Tory Henry, and one apiece from Maisy McCoy, Ali Henry, Shaw and Macy Jacobson.

Abbi Nash pitched the game, throwing 88 times against 28 opponents with a .250 batting average. Nash allowed seven hits, six runs, two errors, one walk and struck out one.

Following their losses, the Lady Indians season moved to 6-14.

RESULTS

June 24: Cardinal 3, Clarke 0

Ca. - 1-2, 6-1

HITTING

Maisy McCoy - 3 AB

Macy Jacobson - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Maddy McCoy - 3 AB, 1 H, 1 1B

Ali Henry - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Tory Henry - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 BB

Reese Shaw - 3 AB

Claire Jacobsen - 2 AB, 1 SAC, 2 SO

Liliana Contreras - 3 AB, 3 SO

Marissa Bakley - 2 AB

Team - 24 AB, 4 R, 4 H, 1 SAC, 1 BB, 7 SO

FIELDING

Maisy McCoy - 1 A

Maddy McCoy - 6 PO, 1 E

A. Hery - 2 A, 4 PO

T. Henry - 3 A, 2 PO

Shaw - 1 A, 1 PO

Contreras - 1 A, 1 E

Bakley - 5 PO

Team - 8 A, 18 PO, 2 E

PITCHING

Abbi Nash - 6.0 IP, 61 PC, 22 OAB, 6 H, 3 R, 1 ER, 1 SO

June 26: Dowling Catholic 12, Clarke 2

HITTING

Ali Henry - 4 AB, 2 H, 2 1B

Macy Jacobson - 4 AB

Maisy McCoy - 3 AB

Maddy McCoy - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B

Tory Henry - 3 AB, 1 R, 1 ROE

Reese Shaw - 3 AB, 2 H, 2 1B

Miah Graves - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 2 SO

Liliana Contreras - 3 AB

Marissa Bakley - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI

Team - 29 AB, 2 R, 7 H, 7 1B, 2 RBI, 1 ROE, 2 SO

BASE RUNNING

A. Henry - 1 SBA, 1 SB

T. Henry - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Team - 2 R, 2 SBA, 2 SB

FIELDING

A. Henry - 1 A, 6 PO

Maisy McCoy - 3 A, 1 PO

Maddy McCoy - 6 PO, 1 E

T. Henry - 2 A, 1 E

Shaw - 2 A, 3 PO

Contreras - 1 PO

Bakley - 2 PO

Abbi Nash - 2 PO, -2 E

Team - 8 A, 21 PO

PITCHING

Nash - 7.0 IP, 112 PC, 33 OAB, 8 H, 12 R, 5 ER, 3 BB, 1 HB, 3 SO

June 27: Knoxville 6, Clarke 0

HITTING

Maisy McCoy - 3 AB, 1 H, 1 1B

Ali Henry - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Maddy McCoy - 3 AB, 1 H, 1 1B

Tory Henry - 3 AB, 1 H, 1 1B

Reese Shaw - 3 AB, 1 H, 1 1B

Miah Graves - 3 AB, 1 SO

Liliana Contreras - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Marissa Bakley - 2 AB, 1 SO

Macy Jacobson - 3 AB, 1 SO

Team - 25 AB, 6 H, 6 1B, 5 SO

BASE RUNNING

Maisy McCoy - 1 SBA

T. Henry - 1 SBA, 1 SB

Team - 1 SBA, 1 SB

FIELDING

Maisy McCoy - 2 A, 1 PO

A. Henry - 1 PO

Maddy McCoy - 5 PO

T. Henry - 1 A, 2 PO, 1 E

Shaw - 1 PO

Contreras - 4 PO

Bakley - 3 PO, 1 E

Jacobson - 1 PO, 1 E

Abbi Nash - 2 A

Team - 5 A, 18 PO, 3 E

PITCHING

Nash - 6.0 IP, 88 PC, 28 OAB, 7 H, 6 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO