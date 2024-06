Clarke Indians top Big Reds

The Clarke Indians topped the Centerville Big Red on the road last Tuesday 9-1, with a game that saw 10 stolen bases of an attempted 11.

The Indians stepped up to the plate 29 times over seven innings, with 10 hits that resulted in nine runs, seven runs batted in, three walks and 12 strikeouts. Bo Otto had two runs, with Eli Fry, Ashton Giza, Brock Watson, Seth Oswald, Jesus Vega, Deegan Neese and Kye Dowell picking up one run each. Giza, Watson and Oswald had two RBI’s, and Bryce Giza one.

On base, Ashton Giza totaled three for three stolen base attempts. Otto and Watson had two each, with Fry, Vega and Bryce Giza each with one.

In the field, Otto had nine putouts of the team’s 20, with Lane O’Hair totaling six. Otto also had one thrown out stealing attempt.

Ashton Giza pitched 6.2 innings of the game, throwing 116 pitches against 24 opponents. He allowed seven hits, one run, one error, five walks and struck out seven.

At a home game against Murray on June 19, the Indians bested the Mustangs 10-0 in five innings. In this game, Clarke had 10 runs batted in, and stole seven bases. Neese took care of eight putouts of 15.

The Indians record at the end of last week stood at 15-8.

RESULTS

June 17: Chariton 17, Clarke 0

Ch - 1-4, 2-2, 4-11

HITTING

Bo Otto - 2 AB, 1 SO

Eli Fry - 2 AB

Ashton Giza 1 AB, 1 H, 1 2B, 1 HBP

Brock Waston - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Seth Oswald - 1 AB

Jesus Vega - 1 AB

Bryce Giza - 1 AB, 1 SO

Deegan Neese - 1 AB

Nash Bishop - 1 AB, 1 SO

Team - 12 AB, 2 H, 1 1B, 1 2B, 1 HBP, 4 SO

BASE RUNNING

A. Giza - 1 SBA

FIELDING

Otto - 2 A, 1 PO

A. Giza - 2 PO

Watson - 1 E

Vega - 1 E

B. Giza - 1 PO

Neese - 2 PO, 2 TOS, 2 SBA

Bishop - 2 PO

Lane O’Hair - 1 PO

Team - 2 A, 10 PO, 1 E, 2 TOS, 2 SBA

PITCHING

Watson - 2.0 IP, 48 PC, 8 OAB, 2 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 1 SO

Vega - 1.0 IP, 34 PC, 9 OAB, 5 H, 6 R, 5 ER, 1 BB, 1 SO

Tayton Dudney - 0.1 IP, 20 PC, 6 OAB, 5 H, 6 R, 6 ER, 1 BB

Team - 3.1 IP, 102 PC, 23 OAB, 12 H, 17 R, 16 ER, 5 BB, 2 SO

June 17: Chariton 6, Clarke 5

Ch - 1-1, 3-3, 4-1, 6-1

Cl - 3-2, 6-1, 7-2

HITTING

Bo Otto - 3 AB, 2 R, 1 H, 1 1B, 1 BB

Eli Fry - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 2B, 1 RBI, 1 BB

Ashton Giza - 3 AB, 1 R, 1 BB, 2 SO

Brock Watson - 3 AB, 2 RBI, 1 BB, 1 SO

Seth Oswald - 4 AB, 2 H, 2 1B, 1 RBI

Jesus Vega - 3 AB, 2 SO

Bryce Giza - 3 AB, 3 SO

Lane O’Hair - 2 AB, 1 BB, 1 SO

Peyton Lynn - 3 AB, 1 H, 1 1B, 2 SO

Joey Turpin - 1 R

Team - 27 AB, 5 R, 6 H, 5 1B, 1 2B, 4 RBI, 5 BB, 11 SO

BASE RUNNING

Otto - 2 R, 1 SBA, 1 SB

Fry - 1 R, 2 SBA, 2 SB

A. Giza - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Turpin - 1 R, 2 SBA, 2 SB

Team - 5 R, 6 SBA, 6 SB

FIELDING

Otto - 5 PO

Fry - 1 PO

A. Giza - 1 A

Watson - 5 PO

Vega - 2 A, 1 PO

B. Giza - 1 A, 1 PO

O’Hair - 5 PO

Team - 4 A, 18 PO

PITCHING

Oswald - 3.0 IP, 38 PC, 12 OAB, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 HB, 3 SO

B. Giza - 3.0 IP, 62 PC, 13 OAB, 3 H, 5 R, 3 ER, 3 BB

Team - 6.0 IP, 100 PC, 25 OAB, 5 H, 6 R, 4 ER, 3 BB, 1 HB, 3 SO

June 18: Clarke 9, Centerville 1

Cl - 1-1, 5-2, 7-6

Ce - 1-1

HITTING

Bo Otto - 4 AB, 2 R, 2 H, 2 1B, 2 SO

Eli Fry - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 BB, 1 SO

Ashton Giza - 3 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 2 RBI, 1 BB, 1 SO

Brock Watson - 4 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 2 RBI, 2 SO

Seth Oswald - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 2B, 2 RBI

Jesus Vega - 3 AB, 1 R, 1 HBP, 1 SO

Bryce Giza - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 HBP, 1 SO

Lane O’Hair - 3 AB, 1 H, 1 2B, 2 SO

Deegan Neese - 2 AB, 1 R, 1 BB, 2 SO

Kye Dowell - 1 R

Team - 29 AB, 9 R, 10 H, 8 1B, 2 2B, 7 RBI, 3 BB, 2 HBP, 12 SO

BASE RUNNING

Otto - 2 R, 2 SBA, 2 SB

Fry - 1 R, 1 SBA, 1 SB

A. Giza - 1 R, 3 SBA, 3 SB

Watson - 1 R, 2 SBA, 2 SB

Vega - 1 R, 1 SBA, 1 SB

B. Giza - 2 SBA, 2 SB

Team - 5 R, 11 SBA, 10 SB

FIELDING

Otto - 2 A, 9 PO, 2 TOS, 1 SBA

A. Giza - 3 A

Watson - 1 A, 2 PO

Oswald - 1 PO

Vega - 1 A, 1 PO

B. Giza - 2 A, 1 PO

O’Hair - 6 PO

Team - 9 A, 20 PO, 2 TOS, 1 SBA

PITCHING

A. Giza - 6.2 IP, 116 PC, 24 OAB, 7 H, 1 R, 1 ER, 5 BB, 7 SO

Cole Jacobsen - 0.1 IP, 10 PC, 1 OAB, 1 BB, 1 SO

Team - 7.0 IP, 126 PC, 25 OAB, 7 H, 1 R, 1 ER, 6 BB, 8 SO

June 19: Clarke 10, Murray 0

C - 1-2, 3-1, 4-5, 5-2

HITTING

Bo Otto - 4 AB, 1 H, 1 2B, 2 SO

Eli Fry - 2 AB, 2 R, 2 BB, 1 SO

Ashton Giza - 3 AB, 2 R, 1 H, 1 1B, 1 BB

Brock Watson - 3 AB, 3 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 BB, 1 SO

Seth Oswald - 3 AB, 2 R, 3 H, 3 1B, 4 RBI, 1 BB

Jesus Vega - 3 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 2 RBI

Bryce Giza - 2 AB, 1 H, 1 1B, 2 RBI

Lane O’Hair - 2 AB, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 BB

Nash Bishop - 3 AB, 2 SO

Team - 26 AB, 10 R, 11 H, 10 1B, 1 2B, 10 RBI, 6 BB, 6 SO

BASE RUNNING

Fry - 2 R, 3 SBA, 3 SB

A. Giza - 2 R, 1 SBA, 1 SB

Watson - 3 R, 2 SBA, 2 SB

Vega - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Team - 10 R, 7 SBA, 7 SB

FIELDING

Otto - 1 PO

A. Giza - 2 A, 1 PO

Watson - 1 PO

Vega - 1 PO

O’Hair - 3 PO

Deegan Neese - 1 A, 8 PO

Team - 3 A, 15 PO

PITCHING

Bishop - 5.0 IP, 84 PC, 21 OAB, 5 H, 1 BB, 9 SO

June 20: Davis County 11, Clarke 8

HITTING

Bo Otto - 4 AB, 2 R, 2 H, 2 21B, 1 ROE

Eli Fry - 3 AB, 1 R, 1 RBI, 2 BB, 1 SO

Ashton Giza - 2 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 2 BB, 1 SO

Brock Watson - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 2 RBI

Seth Oswald - 4 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI

Jesus Vega - 2 AB, 2 R, 1 H, 1 1B, 2 BB

Bryce Giza - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 BB, 1 SO

Lane O’Hair - 3 AB, 1 R, 1 BBB, 2 SO

Deegan Neese - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 BB

Team - 27 AB, 8 R, 8 H, 8 1B, 5 RBI, 8 BB, 1 ROE, 5 SO

BASE RUNNING

Otto - 2 R, 2 SBA, 2 SB

Team - 8 R, 2 SBA, 2 SB

FIELDING

Otto - 6 PO

Watson - 2 PO

Oswald - 1 A, 1 PO

Vega - 2 PO

B. Giza - 1 A, 1 PO

O’Hair - 3 PO

Neese - 1 A, 3 PO

Cole Jacobsen - 1 A

Team - 4 A, 18 PO

PITCHING

Oswald - 3.0 IP, 85 PC, 15 OAB, 6 H, 9 R, 9 ER, 3 BB, 5 HB, 2 SO

Vega - 0.1 IP, 17 PC, 1 OAB, 2 R, 2 ER, 2 BB

Jacobsen - 2.2 IP, 43 PC, 10 OAB, 3 H, 1 BB, 1 SO

Team - 6.0 IP, 145 PC, 26 OAB, 9 H, 11 R, 11 ER, 6 BB, 5 HB, 3 SO

June 20: Davis County 6, Clarke 4

HITTING

Bo Otto - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 HBP

Eli Fry - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 BB

Ashton Giza - 4 AB, 2 SO

Brock Watson - 3 AB, 1 R, 1 BB, 1 SO

Seth Oswald - 4 AB

Jesus Vega - 3 AB, 2 R, 2 H, 2 1B, 1 BB, 1 SO

Bryce Giza - 1 AB, 1 R, 1 BB, 1 HBP

Lane O’Hair - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 2 SO

Peyton Lynn - 1 AB, 2 BB

Team - 25 AB, 4 R, 5 H, 5 1B, 2 RBI, 6 BB, 2 HBP, 6 SO

BASE RUNNING

Otto - 1 SBA, 1 SB

Fry - 1 SBA, 1 SB

Vega - 2 R, 2 SBA, 2 SB

Team - 4 R, 4 SBA, 4 SB

FIELDING

Otto - 1 A, 5 PO, 1 TOS, 2 SBA

Fry - 1 E

A. Giza - 4 A, 3 PO

Watson - 1 PO

Oswald - 1 PO, 1 E

Vega - 3 A

B. Giza - 2 A

O’Hair - 8 A, 1 E

Team - 10 A, 18 PO, 3 E, 1 TOS, 2 SBA

PITCHING

Watson - 2.0 IP, 40 PC, 7 OAB, 2 R, 2 BB, 1 HB, 1 SO

B. Giza - 4.0 IP, 79 PC, 19 OAB, 5 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 2 HB, 4 SO

Team - 6.0 IP, 119 PC, 26 OAB, 5 H, 6 R, 2 ER, 4 BB, 3 HB, 5 SO