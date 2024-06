Clarke baseball wins Albia double-header

Clarke baseball finished their week 13-4 after double-header wins over Albia on June 14.

Game one saw Clarke with 15 points to Albia’s 5.

Ashton Giza ran three of the 15 runs, with Bo Otto, Brock Watson, Jesus Vega and Peyton Lynn with two each, and one each to Eli Fry, Seth Oswald, Bryce Giza and Kye Dowell; a total of 17 hits were made. Oswald hit one home run in the game. The Indians had 14 runs batted in - Oswald four, Watson three, Ashton Giza, Vega and Lane O’Hair two, and Bryce Giza one.

There were six stolen base attempts and six stolen. Vega had two, and Otto, Watson, Lynn and Bryce Giza had one apiece.

In the field, O’Hair had 10 of the team’s 21 put outs. Deegan Neese had six, and allowed five stolen bases.

Oswald, Vega and Cole Jacobsen pitched the game. There were 133 pitches throw in the seven innings against 29 opponents. The trio allowed eight hits, five runs, four errors, three walks and had eight strike outs.

Game two went 11 to 2 in Clarke’s favor in seven innings.

Runs went to Ashton Giza with three, two to Watson and Oswald, and one to Otto, Fry, Bryce Giza and Lynn. Ashton Giza has one home run. There were 10 runs batted in - three for Bryce Giza, two each for Fry and Oswald, and one each for Otto, Ashton Giza and Watson. The baseball team had eight successful stolen bases - two to Fry, Watson and Bryce Giza, and one to Ashton Giza and Vega.

O’Hair had eight put outs, and Otto had one thrown out base stealing.

Ashton Giza pitched six of the inning, throwing 82 pitches against 22 opponents. They had a batting average of .227. He allowed five hits, two runs, one error and two walks with five strikeouts. Tayton Dudney took one inning, throwing six times against three opponents.

Earlier in the week, Clarke continued their base-stealing season with a combined 13 stolen bases in two games against Eddyville-Blakesburg-Fremont, and 10 against Martensdale-St Marys.

RESULTS

June 10: Eddyville-Blakesburg-Fremont 3, Clarke 2

EBF - 3-1, 4-2

C - 1-1, 5-1

HITTING

Bo Otto - 3 AB, 1 R, 1 HBP

Seth Oswald - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 BB

Ashton Giza - 3 AB, 1 BB, 2 SO

Jesus Vega - 4 AB, 1 ROE

Brock Watson - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 SO

Bryce Giza - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 BB, 1 SO

Deegan Neese - 1 AB, 2 BB, 1 SO

Lane O’Hair - 3 AB, 3 SO

Peyton Lynn - 2 AB , 1 H, 1 1B, 1 BB, 1 SO

Team - 24 AB, 2 R, 4 H, 4 1B, 6 BB, 1 HBP, 1 ROE, 9 SO

BASE RUNNING

Otto - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Oswald - 2 SBA, 1 SB

Watson - 1 R, 1 SBA, 1 SB

B. Giza - 3 SBA, 2 SB

Lynn - 1 SBA, 1 SB

Team - 2 R, 8 SBA, 6 SB

FIELDING

Otto - 1 A, 4 PO

Oswald - 2 A, 1 PO, 1 E

A. Giza - 4 A, 3 PO

B. Giza - 1 A, 1 E

O’Hair - 4 PO

Bishop - 2 PO

Team - 8 A, 14 PO, 2 E

PITCHING

B. Giza - 6.0 IP, 81 PC, 21 OAB, 5 H, 3 R, 1 BB, 3 SAC, 4 SO

June 10: Eddyville-Blakesburg-Fremont 8, Clarke 3

EBF - 1-2, 3-2, 4-1, 5-3

C - 2-1, 3-1, 4-1

HITTING

Bo Otto - 4 AB, 1 H, 1 1B

Seth Oswald - 3 AB, 2 SO

Ashton Giza - 2 AB, 1 R, 1 BB, 1 SO

Jesus Vega - 3 AB, 1 H, 1 1B

Brock Waston - 2 AB, 1 R, 1 BB, 1 SO

Bryce Giza - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 BB

Deegan Neese - 3 AB, 1 H, 1 1B, 2 SO

Peyton Lynn -3 AB, 1 R, 1 SO

Nash Bishop - 3 AB, 2 SO

Team - 25 AB, 3 R, 4 H, 4 1B, 1 RBI, 3 BB, 9 SO

BASE RUNNING

Otto - 2 SBA, 2 SB

A. Giza - 1 R, 2 SBA, 2 SB

Vega - 1 SBA, 1 SB

Watson - 1 R, 1 SBA, 1 SB

B. Giza - 1 SBA, 1 SB

Neese - 1 SBA

Team - 3 R, 8 SBA, 7 SB

FIELDING

Otto - 5 PO, 1 SBA

Oswald - 4 A, 1 PO

A. Giza - 1 A, 1 PO, 1 E

Vega - 2 PO

Watson - 2 A

B. Giza - 1 PO

Lane O’Hair - 8 PO, 1 E

Team - 7 A, 18 PO, 2 E, 1 SBA

PITCHING

Watson - 6.0 IP, 101 PC, 23 OAB, 7 H, 8 R, 5 ER, 4 BB, 2 SAC, 4 SO

June 12: Clarke 7, Martensdale-St. Marys 1

C - 4-1, 5-5, 6-1

MSM - 5-1

HITTING

Bo Otto - 4 AB, 2 R, 2 H, 2 1B

Eli Fry - 4 AB, 1 R, 1 SO

Ashton Giza - 4 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 2 RBI, 1 SO

Brock Watson - 4 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 SO

Seth Oswald - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 2 RBI, 1 BB, 1 ROE

Jesus Vega - 4 AB, 1 H, 1 1B

Bryce Giza - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 ROE, 1 SO

Lane O’Hair - 2 AB, 1 H, 1 1B

Peyton Lynn - 2 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 BB

Team - 30 AB, 7 R, 11 H, 11 1B, 6 RBI, 2 BB, 2 ROE, 4 SO

BASE RUNNING

Otto - 2 R, 1 SBA, 1 SB

A. Giza - 1 R, 2 SBA, 2 SB

Watson - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Oswald - 1 R, 2 SBA, 2 SB

Vega - 1 SBA, 1 SB

B. Giza - 2 SBA, 1 SB

Lynn - 1 R, 2 SBA, 2 SB

Team - 7 R, 11 SBA, 10 SB

FIELDING

Otto - 4 PO, 1 SBA

Fry - 1 PO

A. Giza - 2 PO

Watson - 4 PO

Oswald - 2 A

Vega - 2 A

B. Giza - 1 A, 1 PO, 1 E

O’Hair - 8 PO

Nash Bishop - 1 PO

Team - 6 A, 21 PO, 1 E, 1 SBA

PITCHING

A. Giza - 3.2 IP, 38 PC, 13 OAB, 1 H, 2 SO

Vega - 2.1 IP, 40 PC, 9 OAB, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 2 SO

Cole Jacobsen - 1.0 IP, 17 PC, 4 OAB, 2 H

Team - 7.0 IP, 95 PC, 26 OAB, 5 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO

June 14: Clarke 15, Albia 5

HITTING

Bo Otto - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B

Eli Fry - 5 AB, 1 R, 1 H, 1 2B

Ashton Giza - 4 AB, 3 R, 2 H, 1 2B, 1 3B, 2 RBI, 1 BB

Brock Waston - 4 AB, 2 R, 1 H, 1 2B, 3 RBI, 1 BB, 2 SO

Seth Oswald - 5 AB, 1 R, 3 H, 2 1B, 1 HR, 4 RBI

Jesus Vega - 5 AB, 2 4, 5 H, 5 1B, 2 RBI

Bryce Giza - 4 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 BB, 1 SO

Lane O’Hair - 4 AB, 1 H, 1 1B, 2 RBI

Deegan Neese - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 BB, 1 SO

Peyton Lynn - 2 R

Kye Dowell - 1 R

Team - 37 AB, 15 R, 17 H, 12 1B, 3 2B, 1 3B, 1 HR, 14 RBI, 4 BB, 4 SO

BASE RUNNING

Otto - 2 R, 1 SBA, 1 SB

Brock Waston - 2 R, 1 SBA, 1 SB

Jesus Vega - 2 R, 2 SBA, 2 SB

B. Giza - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Peyton Lynn - 2 R, 1 SBA, 1 SB

Team - 15 R, 6 SBA, 6 SB

FIELDING

Otto - 6 A, 1 PO

A. Giza - 1 A, 1 PO

Seth Oswald - 2 PO

B. Giza - 1 A, 1 PO

O’Hair - 10 PO

Neese - 1 A, 6 PO, 5 SBA

Team - 9 A, 21 PO, 5 SBA

PITCHING

Oswald - 4.0 IP, 74 PC, 17 OAB, 4 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 3 SO

Vega - 2.0 IP, 36 PC, 7 OAB, 2 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 2 SO

Cole Jacobsen - 1.0 IP, 23 POC, 5 OAB, 2 H, 1 R, 1 ER, 3 SO

Team - 7.0 IP, 133 PC, 29 OAB, 8 H, 5 R, 4 ER, 3 BB, 8 SO

June 14: Clarke 11, Albia 2

HITTING

Bo Otto - 5 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI

Eli Fry - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 2B, 2 RBI, 1 HBP, 1 SO

Ashton Giza - 4 AB, 3 R, 2 H, 1 2B, 1 HR, 1 RBI, 1 BB

Brock Waston - 2 AB, 2 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 3 BB

Seth Oswald - 5 AB, 2 R, 2 H, 1 1B, 2 RBI, 1 SO

Jesus Vega - 4 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Bryce Giza - 3 AB, 1 R, 3 H, 3 1B, 3 RBI, 1 BB

Lane O’Hair - 3 AB, 1 SAC, 3 SO

Peyton Lynn - 1 AB, 1 R, 3 BB

Team - 31 AB, 11 R, 12 H, 8 1B, 3 2B, 1 HR, 10 RBI, 1 SAC, 8 BB, 1 HBP, 6 SO

BASE RUNNING

Fry - 1 R, 2 SBA, 2 SB

A. Giza - 3 R, 1 SBA, 1 SB

Waston - 2 R, 2 SBA, 2 SB

Vega - 1 SBA, 1 SB

B. Giza - 1 R, 2 SBA, 2 SB

Team - 11 R, 8 SBA, 8 SB

FIELDING

Otto - 1 TOS

Fry - 1 A, 5 PO

A. Giza - 3 A

Waston - 2 PO

Oswald - 3 A

Vega - 1 A, 2 PO

B. Giza - 2 A, 1 PO

O’Hair - 1 A, 8 PO

Nash Bishop - 1 PO

Team - 11 A, 19 PO, 1 TOS

PITCHING

A. Giza - 6.0 IP, 82 PC, 22 OAB, 5 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 5 SO

Tayton Dudney - 1.0 IP, 6 PC, 3 OAB

Team - 7.0 IP, 88 PC, 25 OAB, 5 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 5 SO