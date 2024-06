Stolen bases help Clarke baseball

Clarke’s stolen bases game on June 3 against Twin Cedars helped to secure an 8-3 win over the Sabers.

With just 10 hits in the game, the 18 stolen bases came from: five from Ashton Giza, three each from Eli Fry and Brock Watson, two each from Jesus Vega and Bryce Giza, and one each from Lane O’Hair, Bo Otto and Seth Oswald. Otto had two hits and one run, Oswald one and one, Ashton Giza two and three, Fry and Vega one and one, and Watson two and one.

O’Hair at first base had seven putouts and catcher Otto had five of a team 21. Oswald had four assists.

Cole Jacobsen pitched 6.1 innings of the game against 24 opponents, throwing 88 pitches that allowed four hits, one run, one error, three walks and two hit batters with four strikeouts. Bishop pitched for 0.2 innings, throwing seven pitches against two opponents, striking out one.

Clarke’s season stands at 10-2

June 3: Clarke 8, Twin Cedars 1

C - 1-3, 3-3, 4-1, 5-1

TC - 4-1

HITTING

Bo Otto - 4 AB, 1 R, 2 H, 1 1B, 2 2B, 1 SO

Seth Oswald - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 SO

Ashton Giza - 2 AB, 3 R, 2 H, 2 1B, 2 RBI, 2 BB

Eli Fry - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 BB, 1 SO

Jesus Vega - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 SO

Brock Watson - 2 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 2 BB

Bryce Giza - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 BB

Lane O’Hair - 2 AB, 1 SO

Nash Bishop - 3 AB, 1 BB, 1 SO

Team - 27 AB, 8 R, 10 H, 9 1B, 1 2B, 5 RBI, 7 BB, 6 SO

BASE RUNNING

Otto - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Oswald - 1 R, 1 SBA, 1 SB

A. Giza - 3 R, 5 SBA, 5 SB

Fry - 1 R, 3 SBA, 3 SB

Vega - 1R, 2 SBA, 2 SB

Watson - 1R, 3 SBA, 3 SB

B. Giza - 2 SBA, 2 SB

O’Hair - 1 SBA, 1 SB

Team - 8 R, 18 SBA, 18 SB

FIELDING

Otto - 1 A, 5 PO

Oswald - 4 A, 2 PO, 1 E

A. Giza - 1 PO

Vega - 2 A, 2 PO

Watson - 2 PO

B. Giza - 2 PO

O’Hair - 7 PO

Team - 7 A, 21 PO, 1 E

PITCHING

Bishop - 0.2 IP, 7 PC, 2 OAB, 1 SO

Cole Jacobsen - 6.1 IP, 88 PC, 24 OAB, 4 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 HB, 4 SO

Team - 7.0 IP, 95 PC, 26 OAB, 4 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 HB, 5 SO

June 5: Cardinal 12, Clarke 3

Ca. - 1-5, 2-1, 3-1, 4-4, 5-1

Cl. - 1-2, 5-1

HITTING

Bo Otto - 3 AB, 2 R, 1 H, 1 1B

Seth Oswald - 3 AB

Ashton Giza - 3 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI

Eli Fry - 3 AB, 2 H, 1 1B, 1 2B, 1 RBI, 1 SO

Jesus Vega - 3 AB, 1 H, 1 1B

Brock Watson - 3 AB, 2 SO

Bryce Giza - 3 AB, 1 SO

Lane O’Hair - 3 AB, 2 SO

Deegan Neese - 3 AB, 2 SO

Team - 27 AB, 3 R, 7 H, 6 1B, 1 2B, 2 RBI, 8 SO

BASE RUNNING

Otto - 2 R, 2 SBA, 2 SB

Fry - 1 SBA, 1 SB

Team - 3 R, 4 SBA, 3 SB

FIELDING

Otto - 1 A, 9 PO, 1 TOS, 1 SBA

Oswald - 3 PO, 1 E

A. Giza - 2 A, 1 PO, 1 E

Fry - 2 PO

Vega - 1 A

Watson - 1 PO

B. Giza - 3 A, 1 PO

O’Hair - 5 PO

Team - 7 A, 22 PO, 2 E, 1 TOS, 1 SBA

PITCHING

Vega - 1.0 IP, 8 PC, 3 OAB, 1 H

Watson - 2.2 IP, 65 PC, 11 OAB, 3 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 4 HB, 5 SO

B. Giza - 3.1 IP, 70 PC, 19 OAB, 6 H, 9 R, 4 ER, 2 BB, 1 HB, 2 SO

Team - 7.0 IP, 143 PC, 33 OAB, 10 H, 12 R, 5 ER, 3 BB, 5 HB, 7 SO

June 7: Knoxville 15, Clarke 2

K - 1-2, 2-1, 3-3, 4-4, 5-5

C - 3-2

HITTING

Bo Otto - 1 AB, 1 BB

Deegan Neese - 1 AB, 1 SO

Seth Oswald - 1 AB, 1 BB, 1 SO

Ethan Danley - 1 AT, 1 SO

Ashton Giza - 1 AB, 1 BB, 1 SO

Eli Fry - 2 AB, 1 RBI

Jesus Vega - 2 AB, 1 SO

Brock Watson - 2 AB, 1 H, 1 1B

Bryce Giza - 2 AB, 1 SO

Lane O’Hair - 1 AB, 1 R, 1 BB, 1 SO

Peyton Lynn - 1 AB, 1 R, 1 BB

Team - 15 AB, 2 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 5 BB, 7 SO

BASE RUNNING

Team - 2 R

FIELDING

Otto - 2 PO, 1 E, 4 SBA

Neese - 1 PO

Oswald - 1 A, 1 PO, 1 E

A. Giza - 1 PO

Fry - 4 PO

Vega - 1 A

B. Giza - 1 A, 3 PO

O’Hair - 1 PO

Nash Bishop - 1 PO, 1 E

Team - 3 A, 14 PO, 3 E, 4 SBA

PITCHING

Oswald - 2.1 IP, 54 POC, 11 OAB, 4 H, 6 R, 6 ER, 2 BB, 3 HB, 2 SO

Danley - 1.0 IP, 9 PC, 3 OAB, 1 SO

Bishop - 18 PC, 3 OAB, 3 R, 3 ER, 3 BB

Joey Turpin - 18 PC, 3 OAB, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 1 HB

Cole Jacobsen - 1.2 IP, 41 POC, 7 OAB, 3 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 2 HB

Team - 5.0 IP, 140 PC, 27 OAB, 10 H, 15 R, 15 ER, 8 BB, 6 HB, 3 SO