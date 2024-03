Clarke state archery results

Clarke archers traveled to the Iowa State Fairground March 1-3 for the state high school archery tournament.

Bullseye tournament

High school

Lucas Steinbach, Gr. 9, score 278, HS boys rank 78

Wyatt Cowling, Gr. 12, score 277, HS boys rank 87

Cole McCann, Gr. 11, score 270, HS boys rank 168

Libby Wright, Gr. 9, score 270, HS girls rank 139

Clark Henning, Gr. 10, score 269, HS boys rank 180

Drake Wright, Gr. 9, score 256, HS boys rank 344

Cole Binning, Gr. 12, score 248, HS boys rank 383

Casey Wade, Gr. 10, score 178, HS boys rank 428

Middle school

Masan Redman, Gr. 8, score 284, MS boys rank 6

Landon Fry, Gr. 7, score 272, MS boys rank 78

Austin Stoll, Gr. 8, score 264, MS boys rank 158

Dwight Humphrey, Gr. 8, score 262, MS boys rank 186

Levi White, Gr. 8, score 262, MS boys rank 189

Joey Turpin, Gr. 8, score 258, MS boys rank 227

Logan Eshelman, Gr. 8, score 253, MS boys rank 283

Dayton Howe, Gr. 6, score 237, MS boys rank 417

3D tournament

High school

Wade, Gr. 10, score 206, HS boys rank 198

Middle school

Redman, Gr. 8, score 281, MS boys rank 9

Fry, Gr. 7, score 262, MS boys rank 91

Turpin, Gr. 8, score 261, MS boys rank 95

Humphrey, Gr. 8, score 259, MS boys rank 103

White, Gr. 8, score 257, MS boys rank 118

Stoll, Gr. 8, score 250, MS boys rank 147