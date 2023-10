Lady Indians go 3 for 3 at Saydel Tourney

At Saydel on Sept. 25, the Clarke Lady Indians won their games against Perry, Des Moines North and West Central Valley, winning each of their sets.

Ali Henry added 93 assists to her totals across the three matches - 30 against Perry, 29 against Des Moines North and 34 against West Central Valley. Tory Henry led in kills with 12, nine and 11, as well as attacks of 23, 11 and 15.

On serving, Bridgette Henry and Ava Hagen saw a 100% success rate against Perry. Against Des Moines North, Bridgette, Tory, Maddy McCoy, Mylee Miller and Dana Halsband had 100% serve successes; Bridgette and McCoy also had five ace serves. Bridgette and Ali both had six successful serves of six attempts in the sets against West Central Valley.

The Lady Indians went on to best Chariton 3-0 the next day, moving their season record to 15-9.

This week’s games included the final home game of the season Tuesday against Davis County, and the Martensdale-St. Marys tournament Saturday.

RESULTS

Clarke 2, Perry 0

C: 21–21

P: 13–12

Offense

Bridgette Henry: 2 SP, 1 AST, 4 KLS, 1 ERR, 9 ATT

Tory Henry: 2 SP, 12 KLS, 2 ERR, 23 ATT

Maddy McCoy: 2 SP, 5 KLS, 1 ERR, 8 ATT

Ali Henry: 2 SP, 30 AST, 2 KLS, 2 ATT

Ava Hagen: 2 SP, 6 KLS, 2 ERR, 14 ATT

Elli Blackford: 1 SP

Allie Diehl: 2 SP

Ashlyn Crawford: 1 SP, 2 KLS, 1 ERR, 5 ATT

Team: 2 SP, 31 AST, 31 KLS, 7 ERR, 61 ATT

Defense

B. Henry: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 2 DIG

T. Henry: 2 SOLO, 2 AST, 4.0 BLK, 4 DIG

McCoy: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 4 DIG

A. Henry: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 2 DIG

Hagen: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 3 DIG

Blackford: 1 DIG

Diehl: 1 DIG

Crawford: 1 AST, 1.0 BLK

Team: 6 SOLO, 7 AST, 13.0 BLK, 17 DIG

Serving

B. Henry: 2 SUC, 2 ATT

T. Henry: 2 ACE, 4 SUC, 6 ATT

McCoy: 1 ACE, 4 SUC, 5 ATT

A. Henry: 1 ACE, 6 SUC, 7 ATT

Hagen: 7 SUC, 7 ATT

Crawford: 1 ACE, 2 SUC, 3 ATT

Team: 5 ACE, 25 SUC, 30 ATT

Clarke 2, Des Moines North 0

C: 21–21

DSM N: 9–6

Offense

B. Henry: 2 SP, 2 KLS, 2 ATT

T. Henry: 2 SP, 9 KLS, 1 ERR, 11 ATT

McCoy: 2 SP, 5 KLS, 1 ERR, 7 ATT

A. Henry: 2 SP, 29 AST, 2 KLS, 2 ATT

Hagen: 2 SP, 4 KLS, 1 ERR, 6 ATT

Mylee Miller: 1 SP, 1 KLS, 1 ATT

Blackford: 1 SP, 1 ATT

Dana Halsband: 1 SP, 2 KLS, 2 ATT

Reagan Fry: 1 SP, 2 KLS, 2 ATT

Diehl: 1 SP, 1 KLS, 1 ATT

Crawford: 1 SP, 1 KLS, 1 ERR, 3 ATT

Josie Moore: 1 SP

Team: 2 SP, 29 AST, 29 KLS, 4 ERR, 38 ATT

Defense

B. Henry: 1 AST, 1.0 BLK, 1 DIG

T. Henry: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 4 DIG

McCoy: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 2 DIG

A. Henry: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK

Hagen: 1 AST, 1.0 BLK, 3 DIG

Miller: 1 DIG

Halsband: 2 DIG

Fry: 1 AST, 1.0 BLK, 2 DIG

Diehl: 1 DIG

Moore: 2 DIG

Team: 3 SOLO, 6 AST, 9.0 BLK, 18 DIG

Serving

B. Henry: 5 ACE, 10 SUC, 10 ATT

T. Henry: 1 SUC, 1 ATT

McCoy: 5 ACE, 6 SUC, 6 ATT

A. Henry: 4 SUC, 6 ATT

Hagen: 3 ACE, 4 SUC, 8 ATT

Miller: 2 SUC, 2 ATT

Halsband: 2 SUC, 2 ATT

Team: 13 ACE, 29 SUC, 35 ATT

Clarke 2, West Central Valley 0

C: 12–21

WCV: 17–9

Offense

Alyssa Kent: 1 SP, 1 KLS, 1 ERR, 2 ATT

B. Henry: 2 SP, 4 KLS, 1 ERR, 5 ATT

T. Henry: 2 SP, 11 KLS, 2 ERR, 15 ATT

McCoy: 2 SP, 5 KLS, 1 ERR, 7 ATT

A. Henry: 2 SP, 34 AST, 2 KLS, 2 ATT

Hagen: 2 SP, 5 KLS, 2 ERR, 7 ATT

Miller: 1 SP, 3 AST, 1 KLS, 1 ATT

Blackford: 1 SP

Halsband: 1 SP, 1 KLS, 2 ATT

Emilee Boyd: 1 SP, 1 KLS, 1 ERR, 2 ATT

Fry: 1 SP, 3 KLS, 3 ATT

Diehl: 1 SP

Crawford: 1 SP, 3 KLS, 3 ATT

Moore: 1 SP

Team: 2 SP, 37 AST, 37 KLS, 8 ERR, 49 ATT

Defense

Kent: 1 AST, 1.0 BLK

B. Henry: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 4 DIG

T. Henry: 1 SOLO, 2 AST, 3.0 BLK, 4 DIG

McCoy: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 1 DIG

A. Henry: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 1 DIG

Hagen: 1 AST, 1.0 BLK, 2 DIG

Miller: 1 AST, 1.0 BLK, 1 DIG

Halsband: 1 AST, 1.0 BLK, 1 DIG

Boyd: 1 AST, 1.0 BLK, 1 DIG

Fry: 1 AST, 1.0 BLK, 1 DIG

Diehl: 1 DIG

Moore: 2 DIG

Team: 4 SOLO, 11 AST, 15.0 BLK, 20 DIG

Serving

B. Henry: 4 SUC, 4 ATT

T. Henry: 1 ACE, 4 SUC, 5 ATT

McCoy: 1 ACE, 6 SUC, 8 ATT

A. Henry: 2 ACE, 6 SUC, 6 ATT

Hagen: 1 ACE, 5 SUC, 6 ATT

Blackford: 1 ATT

Fry: 1 ATT

Diehl: 1 ATT

Team: 5 ACE, 25 SUC, 32 ATT

Clarke 3, Chariton 0

Cl.: 25–25–25

Ch.: 21–14–8

Offense

B. Henry: 3 SP, 7 KLS, 1 ERR, 15 ATT

T. Henry: 3 SP, 6 KLS, 8 ERR, 25 ATT

McCoy: 3 SP, 7 KLS, 2 ERR, 13 ATT

A. Henry: 3 SP, 29 AST, 2 KLS, 1 ERR, 6 ATT

Hagen: 3 SP, 6 KLS, 2 ERR, 15 ATT

Blackford: 1 SP, 1 ERR, 1 ATT

Halsband: 1 SP

Diehl: 2 SP, 1 ERR, 1 ATT

Crawford: 2 SP, 1 KLS, 2 ERR, 4 ATT

Moore: 1 SP

Team: 3 SP, 29 AST, 29 KLS, 18 ERR, 80 ATT

Defense

B. Henry: 1 AST, 1.0 BLK, 4 DIG

T. Henry: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 5 DIG

McCoy: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 2 DIG

A. Henry: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 8 DIG

Hagen: 1 AST, 1.0 BLK, 5 DIG

Diehl: 5 DIG

Crawford: 1 AST, 1.0 BLK, 1 DIG

Moore: 7 DIG

Team: 3 SOLO, 6 AST, 9.0 BLK, 37 DIG

Serving

B. Henry: 1 ACE, 2 SUC, 2 ATT

T. Henry: 3 ACE, 8 SUC, 9 ATT

McCoy: 3 ACE, 6 SUC, 7 ATT

A. Henry: 4 ACE, 20 SUC, 22 ATT

Hagen: 3 ACE, 8 SUC, 8 ATT

Halsband: 2 SUC, 2 ATT

Diehl: 1 ACE, 2 SUC, 3 ATT

Crawford: 1 ATT

Moore: 3 SUC, 3 ATT

Team: 15 ACE, 51 SUC, 57 ATT