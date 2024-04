Clarke Bike Rodeo

Get ready for a wheelie good time at Clarke’s Bike Safety Rodeo! Join us on April 18 from 5:00-6:30 p.m. in the Elementary staff parking lot for a night of bike safety and fun! Bring your bike, scooter, tricycle, or balance bike for a chance to learn important safety tips, practice your riding skills, enjoy a free meal, and enjoy some exciting activities! Must have a helmet to participate. The first 30 participants in need of a helmet will receive a free one. Don’t miss out on this wheely awesome event! See you there!

¡Prepárate para pasar un buen rato en el Rodeo de Seguridad en Bicicleta de Clarke! ¡Únase a nosotros el 18 de abril de 5:00 a 6:30 p.m. en el estacionamiento del personal de la primaria para una noche de seguridad y diversión en bicicleta! ¡Traiga su bicicleta, patineta, triciclo o bicicleta sin pedales para tener la oportunidad de aprender importantes consejos de seguridad, practicar sus habilidades de conducción, disfrutar de una comida gratis y disfrutar de algunas actividades emocionantes! Debe tener un casco para participar. Los primeros 30 participantes que necesiten un casco recibirán uno gratis. ¡No te pierdas este increíble evento sobre ruedas! ¡Te veo allí!

