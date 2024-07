Clarke baseball has tough week

The Clarke Indians fell in two of three games last week.

Thursday at Knoxville, the Indians lost 10-0 to the Panthers. They managed only three hits - two from Seth Oswald and one from Peyton Lynn - in four inning game.

In the field, Bo Otto had seven putouts of the team’s 12 total, and allowed four of five stolen base attempts.

Oswald pitched three of the innings, throwing 76 times against 16 opponents with a batting average of .312. He allowed five hits, six runs, three errors, three walks, one hit batter and had eight strikeouts.

At their June 24 game at Cardinal, Otto had his first home run of the season, earning one of two total points for the Indians.

In their win over Wayne on June 26, Clarke had 11 successful base steals of 13 attempts - four from Jesus Vega, two from Lynn and Ashton Giza, and one each from Brock Watson, Bryce Giza and Nash Bishop.

The Indians headed into the week of July 1 with their record at 16-11.

RESULTS

June 24: Cardinal 17, Clarke 2

Ca. - 1-2, 3-3, 4-13

Cl. - 1-2

HITTING

Bo Otto - 2 AB, 1 R, 1 H, 1 HR, 1 RBI

Ashton Giza - 2 AB, 1 R, 1 H, 1 1B

Brock Watson - 2 AB, 2 SO

Eli Fry - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI

Seth Oswald - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Jesus Vega - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Bryce Giza - 2 BB

Peyton Lynn - 1 AB, 1 BB, 1 SO

Nash Bishop - 2 AB, 1 SO

Team - 15 AB, 2 R, 5 H, 4 1B, 1 HR, 2 RBI, 3 BB, 6 SO

BASE RUNNING

A. Giza - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Fry - 2 SBA, 2 SB

B. Giza - 1 SBA

Lynn - 1 SBA, 1 SB

Team - 2 R, 5 SBA, 4 SB

FIELDING

Otto - 1 A, 2 PO, 2 SBA

A. Giza - 1 A, 1 PO

Watson - 1 A

Fry - 2 PO

Oswald - 1 A

Vega - 4 PO

B. Giza - 3 A, 2 E

Bishop - 1 PO

Tayton Dudney - 1 A

Team - 8 A, 10 PO, 2 E, 2 SBA

PITCHING

A. Giza - 3.0 IP, 29 PC, 20 OAB, 5 H, 10 R, 3 ER, 2 BB, 2 SO

Dudney - 0.1 IP, 33 PC, 4 OAB, 3 H, 7 R, 5 ER, 4 HB, 1 SO

Team - 3.1 IP, 112 PC, 24 OAB, 8 H, 17 R, 8 ER, 2 BB, 4 HB, 3 SO

June 24: Cardinal 10, Clarke 3

Ca. - 1-2, 2-5, 4-3

Cl. - 4-3

HITTING

Bo Otto - 3 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 BB, 1 SO

Ashton Giza - 3 AB, 1 BB, 2 SO

Brock Watson - 3 AB, 1 BB, 1 ROE, 2 SO

Eli Fry - 3 AB, 1 H, 1 1B, 2 RBI, 1 BB, 1 SO

Seth Oswald - 3 AB, 1 BB, 1 SO

Jesus Vega - 4 AB, 3 H, 3 1B

Bryce Giza - 3 AB, 1 BB, 1 SO

Deegan Neese - 2 AB, 1 R, 1 BB, 2 SO

Peyton Lynn - 2 AB, 1 R, 1 BB, 1 SO

Team - 26 AB, 3 R, 6 H, 6 1B, 2 RBI, 8 BB, 1 ROE, 11 SO

BASE RUNNING

Otto - 1 R, 3 SBA, 3 SB

A. Giza - 1 SBA, 1 SB

Vega - 1 SBA

B. Giza - 2 SBA

Team - 3 R, 6 SBA, 4 SB

FIELDING

Otto - 1 A, 2 PO

A. Giza - 2 A, 1 PO, 1 E

Fry - 6 PO

Oswald - 1 PO

Vega - 4 PO

B. Giza - 1 A, 1 PO

Neese - 3 PO

Team - 4 A, 18 PO, 1 E

PITCHING

Watson - 4.0 IP, 95 PC, 19 OAB, 6 H, 10 R, 8 ER, 4 BB, 3 HB, 3 SO

Cole Jacobsen - 2.0 IP, 17 PC, 5 OAB, 1 HB

Team - 6.0 IP, 112 PC, 24 OAB, 6 H, 10 R, 8 ER, 4 BB, 4 HB, 3 SO

June 26: Clarke 7, Wayne 3

C - 1-1, 2-2, 4-2, 5-2

W - 2-1, 7-2

HITTING

Bo Otto - 4 AB, 2 H, 2 1B, 3 RBI, 1 SO

Ashton Giza - 4 AB, 1 R, 3 H, 2 1B, 1 2B

Brock Watson - 4 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Eli Fry - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI

Seth Oswald - 4 AB, 1 R, 1 ROE

Jesus Vega - 3 AB, 1 R, 2 1B, 2 2B, 1 RBI, 1 BB

Bryce Giza - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 BB

Deegan Neese - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 BB

Nash Bishop - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 SO

Peyton Lynn - 1 R

Team - 32 AB, 7 R, 12 H, 11 1B, 1 2B, 6 RBI, 3 BB, 1 ROE, 3 SO

BASE RUNNING

Otto - 1 SBA

A. Giza - 1 R, 2 SBA, 2 SB

Watson - 1 SBA, 1 SB

Vega - 1 R, 4 SBA, 4 SB

B. Giza - 1 R, 2 SBA, 1 SB

Bishop - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Lynn - 1 R, 2 SBA, 2 SB

Team - 7 R, 13 SBA, 11 SB

FIELDING

Otto - 4 A

A. Giza - 4 A, 2 PO

Watson - 1 PO

Fry - 4 PO

Oswald - 3 PO

Vega - 7 PO

B. Giza - 3 PO

Neese - 1 PO

Team - 8 A, 21 PO

PITCHING

Bishop - 1.0 IP, 32 PC, 4 OAB, 1 H, 2 R, 2 ER, 4 BB

Cole Jacobsen - 6.0 IP, 87 PC, 21 OAB, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 HB, 1 SO

Team - 7.0 IP, 119 PC, 25 OAB, 4 H, 3 R, 3 ER, 7 BB, 2 HB, 1 SO

June 27: Knoxville 10, Clarke 0

K - 1-2, 2-3, 3-1, 4-4

HITTING

Bo Otto - 1 AB, 1 HBP

Ashton Giza - 2 AB

Brock Watson - 2 AB

Seth Oswald - 2 AB, 2 H, 2 1B

Jesus Vega - 2 AB

Bryce Giza - 2 AB

Deegan Neese - 2 AB, 1 SO

Nash Bishop - 2 AB, 2 SO

Peyton Lynn - 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Team - 17 AB, 3 H, 3 1B, 1 HBP, 4 SO

FIELDING

Otto - 2 A, 7 PO, 1 TOS, 5 SBA

A. Giza - 2 PO, 2 E

Watson - 1 A

B. Giza - 1 A

Bishop - 1 E

Lynn - 1 PO

Tayton Dudney - 1 PO

Jonathan Galvez - 1 PO

Team - 4 A, 12 PO, 3 E, 1 TOS, 5 SBA

PITCHING

Oswald - 3.0 IP, 76 PC, 16 OAB, 5 H, 6 R, 3 ER, 3 BB, 1 HB, 8 SO

Ethan Danley - 0.1 IP, 26 PC, 3 OAB, 3 H, 4 R, 3 ER, 3 BB, 1 HB

Galvez - 0.2 IP, 2 OAB

Team - 4.0 IP, 102 PC, 21 OAB, 8 H, 10 R, 6 ER, 6 BB, 2 HB, 8 SO