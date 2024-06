Lady Indians take down Davis Co. Lady Mustangs

The Clarke Lady Indians saw two wins and one loss in games last week.

Away at Davis County, Clarke took down the Lady Mustangs 6-1, including a home run by freshman Reese Shaw.

The six runs went to Maisy McCoy, Maddy McCoy, Ali Henry, Tory Henry, Shaw and Miah Graves. Shaw had three hits, with two runs batted in. The team had eight strikeouts. On base, Maisy McCoy went two for three with successful base stealing, and Ali Henry, Claire Jacobsen and Shaw had one each.

First base player Maddy McCoy had seven putouts of a team 21, and right fielder Macy Jacobson had five.

Abbi Nash pitched, throwing 80 times against 24 opponents in seven innnings. She allowed just five hits, one run and two walks. She struck out two.

RESULTS

June 17: Chariton 7, Clarke 6

HITTING

Maisy McCoy - 4 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 SO

Macy Jacobson - 4 AB, 1 R, 2 H, 1 1B, 1 2B, 1 RBI

Maddy McCoy - 4 AB

Ali Henry - 3 AB, 2 R, 2 H, 2 3B, 2 RBI

Tory Henry - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI

Reese Shaw - 3 AB, 1 H, 1 2B, 2 RBI

Ahnyka Hewlett - 3 AB, 1 SO

Liliana Contreras - 2 AB, 1 SO

Marissa Bakley - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B

Claire Jacobsen - 1 AB

Team - 30 AB, 6 R, 9 H, 5 1B, 2 2B, 2 3B, 6 RBI, 3 SO

BASE RUNNING

Team - 6 R

FIELDING

Maisy McCoy - 1 A, 1 PO

Jacobson - 2 PO

Maddy McCoy - 5 PO

A. Henry - 2 A, 1 PO, 1 E

T. Henry - 1 A, 3 PO

Shaw - 1 A, 3 PO, 3 SBA

Contreras - 2 PO, 1 E

Bakely - 1 A

Team - 6 A, 17 PO, 2 E, 3 SBA

PITCHING

Abbi Nash - 6.0 IP, 103 PC, 28 OAB, 10 H, 7 R, 4 ER, 2 BB, 3 SO

June 18: Clarke 6, Centerville 2

Cl - 5-1, 6-5

Cen. - 3-1, 5-1

HITTING

Maisy McCoy - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI

Macy Jacobson - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 SO

Maddy McCoy - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 2B, 1 RBI

Ali Henry - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI

Tory Henry - 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B

Reese Shaw - 3 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI

Parker Truitt - 2 AB, 1 BB

Liliana Contreras - 3 AB, 2 H, 2 1B, 1 SO

Marissa Bakley - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO

Team - 29 AB, 6 R, 10 H, 9 1B, 1 2B, 4 RBI, 1 BB, 3 SO

BASE RUNNING

Maisy McCoy - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Shaw - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Contreras - 1 SBA, 1 SB

Team - 6 R, 3 SBA, 3 SB

FIELDING

Maisy McCoy - 1 A

Jacobson - 3 PO

Maddy McCoy - 1 A, 6 PO

A. Henry - 2 A, 2 E

T. Henry - 3 A, 1 PO

Shaw - 1 A, 4 PO

Bakley - 5 PO

Abbi Nash - 2 A, 2 PO

Team - 10 A, 21 PO, 2 E

PITCHING

Nash - 7.0 IP, 97 PC, 27 OAB, 9 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 3 SO

June 20: Clarke 6, Davis County 1

C - 1-1, 4-1, 6-1, 7-3

DC - 5-1

HITTING

Maisy McCoy - 3 AB, 1 R, 2 H, 1 1B, 1 3B, 1 BB

Macy Jacobson - 4 AB, 1 SO

Maddy McCoy - 3 AB, 1 R, 2 H, 1 1B, 1 2B, 1 RBI, 1 BB, 1 SO

Aly Henry - 4 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 SO

Claire Jacobsen - 3 AB, 1 SO

Tory Henry - 4 AB, 1 R, 1 H, 1 2B, 1 RBI, 2 SO

Reese Shaw - 4 AB, 1 R, 3 H, 1 1B, 1 2B, 1 HR, 2 RBI

Liliana Contreras - 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 2 SO

Marissa Bakley - 3 AB, 1 SO

Miah Graves - 1 R

Team - 31 AB, 6 R, 11 H, 6 1B, 3 2B, 1 3B, 1 HR, 5 RBI, 2 BB, 8 SO

BASE RUNNING

Maisy McCoy - 1 R, 3 SBA, 2 SB

A. Henry - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Jacobsen - 1 SBA, 1 SB

Shaw - 1 R, 1 SBA, 1 SB

Team - 6 R, 6 SBA, 5 SB

FIELDING

Maisy McCoy - 1 A

Jacobson - 5 PO

Maddy McCoy - 7 PO

A. Henry - 1 A, 3 PO

T. Henry - 3 A, 2 PO

Shaw - 1 A, 1 PO

Contreras - 1 PO

Bakley - 2 PO

Abbi Nash - 2 A

Team - 9 A, 21 PO

PITCHING

Nash - 7.0 IP, 80 PC, 24 OAB, 5 H, 1 R, 2 BB, 2 SO