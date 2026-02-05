Donna Allen Memorial Bullseye and 3D tournaments

AFTON – Clarke and Murray archery programs competed at Afton Jan. 31.
Bullseye
High school
2. Masan Redman (CL), 284
8. Dwight Humphrey (CL), 276
9. Landon Fry (CL), 274
10. Brock Heaberlin (M), 274
10. Keira Mumaw (M), 270
Hunter Richman (M), 265
Levi White (CL), 261
Casey Wade (CL), 259
Libby Wright (CL), 256
Daisy Grubbs (M), 250
Brayden LeMastres (M), 249
Halterman-West (M), 248
Carson Jones (CL), 244
Lucas Steinbach (CL), 242
Sawyer Shields (CL), 240
Ryne Kastler (CL), 239
Audrey Gard (M), 235
Claire Smith (M), 229
Zane Burgus (M), 226
Joey Turpin (CL), 210
Lucas Wilkins (CL), 202
Maisy Davis (M), 202
Jordan Murphy (CL), 200
Cayden Palmer (M), 184
Middle school
4. Chloe Cockayne (CL), 271
Brynnley Porter (CL), 254
Jayden Lampe (CL), 254
Connor Wilkins (CL), 251
Katana Ford (CL), 246
Nolan Shields (CL), 246
Dillyliah Catalano (M), 243
Sangvane Ford (CL), 238
Bentley Hawk (CL), 235
Braiden Wells (CL), 223
Rylee Collins (CL), 201
Sutton Jones (CL), 179
Chayden Schwery (CL), 171
Blake Davis (M), 143
Waylon Davis (M), 134
Elementary
3. Lane Mumaw (M), 250
9. Cameron Lampe (CL), 226
Keely Craig (M), 224
Brecken Porter (CL), 222
4. Georgia Eckels (CL), 218
Davyn Hawxby (CL), 209
9. Molly Norman (M), 208
10. Joella Hatfield (CL), 204
Chase LeMastres (M), 204
Jemma Parrish (M), 200
Delaney Sorter (M), 177
Zeb Burgus (M), 177
Eleanor Brooks (CL), 174
Aubriana Houge (CL), 158
3D
High school
2. Richman (M), 287
3. Redman (CL), 285
2. Grubbs (M), 279
7. White (CL), 276
10. Fry (CL), 273
Humphrey (CL), 262
Heaberlin (M), 260
Wade (CL), 259
Jones (CL), 255
Wright (CL), 254
Steinbach (CL), 254
Keira (M), 246
Claire (M), 244
Turpin (CL), 231
Brayden (M), 224
Gard (M), 223
Palmer (M), 211
Maisy (M), 197
Zane (M), 197
Middle school
Wells (CL), 253
Catalano (M), 249
Cockayne (CL), 247
Connor (CL), 244
Jayden (CL), 237
Dayton Howe (CL), 236
Katana (CL), 227
Craig (M), 222
Collins (CL), 206
Brynnley (CL), 204
Swayze Berry (M), 183
Blake (M), 164
Waylon (M), 109
Elementary
4. Lane (M), 234
5. Chase (M), 213
4. Hatfield (CL), 208
5. Eckels (CL), 205
10. Brecken (CL), 190
Cameron (CL), 189
Norman (M), 183
Houge (CL), 176
Zeb (M), 173
Parrish (M), 168
Sorter (M), 145