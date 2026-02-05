February 05, 2026

Donna Allen Memorial Bullseye and 3D tournaments

By OST
.

. (pic)

AFTON – Clarke and Murray archery programs competed at Afton Jan. 31.

Bullseye

High school

2. Masan Redman (CL), 284

8. Dwight Humphrey (CL), 276

9. Landon Fry (CL), 274

10. Brock Heaberlin (M), 274

10. Keira Mumaw (M), 270

Hunter Richman (M), 265

Levi White (CL), 261

Casey Wade (CL), 259

Libby Wright (CL), 256

Daisy Grubbs (M), 250

Brayden LeMastres (M), 249

Halterman-West (M), 248

Carson Jones (CL), 244

Lucas Steinbach (CL), 242

Sawyer Shields (CL), 240

Ryne Kastler (CL), 239

Audrey Gard (M), 235

Claire Smith (M), 229

Zane Burgus (M), 226

Joey Turpin (CL), 210

Lucas Wilkins (CL), 202

Maisy Davis (M), 202

Jordan Murphy (CL), 200

Cayden Palmer (M), 184

Middle school

4. Chloe Cockayne (CL), 271

Brynnley Porter (CL), 254

Jayden Lampe (CL), 254

Connor Wilkins (CL), 251

Katana Ford (CL), 246

Nolan Shields (CL), 246

Dillyliah Catalano (M), 243

Sangvane Ford (CL), 238

Bentley Hawk (CL), 235

Braiden Wells (CL), 223

Rylee Collins (CL), 201

Sutton Jones (CL), 179

Chayden Schwery (CL), 171

Blake Davis (M), 143

Waylon Davis (M), 134

Elementary

3. Lane Mumaw (M), 250

9. Cameron Lampe (CL), 226

Keely Craig (M), 224

Brecken Porter (CL), 222

4. Georgia Eckels (CL), 218

Davyn Hawxby (CL), 209

9. Molly Norman (M), 208

10. Joella Hatfield (CL), 204

Chase LeMastres (M), 204

Jemma Parrish (M), 200

Delaney Sorter (M), 177

Zeb Burgus (M), 177

Eleanor Brooks (CL), 174

Aubriana Houge (CL), 158

3D

High school

2. Richman (M), 287

3. Redman (CL), 285

2. Grubbs (M), 279

7. White (CL), 276

10. Fry (CL), 273

Humphrey (CL), 262

Heaberlin (M), 260

Wade (CL), 259

Jones (CL), 255

Wright (CL), 254

Steinbach (CL), 254

Keira (M), 246

Claire (M), 244

Turpin (CL), 231

Brayden (M), 224

Gard (M), 223

Palmer (M), 211

Maisy (M), 197

Zane (M), 197

Middle school

Wells (CL), 253

Catalano (M), 249

Cockayne (CL), 247

Connor (CL), 244

Jayden (CL), 237

Dayton Howe (CL), 236

Katana (CL), 227

Craig (M), 222

Collins (CL), 206

Brynnley (CL), 204

Swayze Berry (M), 183

Blake (M), 164

Waylon (M), 109

Elementary

4. Lane (M), 234

5. Chase (M), 213

4. Hatfield (CL), 208

5. Eckels (CL), 205

10. Brecken (CL), 190

Cameron (CL), 189

Norman (M), 183

Houge (CL), 176

Zeb (M), 173

Parrish (M), 168

Sorter (M), 145