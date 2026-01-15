Clarke and Murray archery scores from Nodaway Valley tourney

Bullseye high school
Team score: 7. Murray, 3,012.
Top Ten placements: 3. Masan Redman (Cl), 288; 8. Kiera Mumaw (M), 275.
Dwight Humphrey (Cl), 269
Hunter Richamn (M), 268
Brock Heaberlin (M), 267
Libby Wright (Cl), 266
Lucas Steinbach (Cl), 264
Levi White (Cl), 259
Chris Halterman-West (M), 253
Casey Wade (Cl), 250
Brayden LeMastres (M), 248
Autumn Tyler (M), 242
Audrey Gard (M), 237
Payton Offenburger (M), 237
Carson Jones (Cl), 236
Peyton Chenoweth (M), 234
Alexis McDole (Cl), 234
Sawyer Shields (Cl), 234
Daisy Grubbs (M), 231
Joey Turpin (Cl), 226
Claire Smith (M), 223
Lucas Wilkins (Cl), 209
Zane Burgus (M), 291
Jordan Davis (M), 171
Maisy Davis (M), 150
Bullseye middle school
Team score: 7. Clarke, 2,488.
Top Ten placements: 7. Chloe Cockayne (Cl), 264.
Jayden Lampe (Cl), 264
Hagen Mills (M), 263
Conner Wilkins (Cl), 254
Dillyliah Catalano (M), 150
Swayze Berry (M), 238
Bentley Hawk (Cl), 236
Michael Smith (Cl), 235
Sangvane Ford (Cl), 229
Braiden Wells (Cl), 226
Katana Ford (Cl), 213
Blake Davis (M), 208
Keely Craig (M), 205
Nolan Shields (Cl), 204
Waylon Davis (M), 140
Paxtyn Plummer (Cl), 136
Olivia Nelson (Cl), 120
Sutton Jones (Cl), 108
Bullseye elementary
Top Ten placements: 3. Cameron Lampe (Cl), 243; 9. Lane Mumaw (M), 229; 6. Georgia Eckels (Cl), 222.
Chase LeMastres (M), 220
Joella Hatfield (Cl), 207
Addi White (Cl), 184
Davyn Hawxby (Cl), 173
Zeb Burgus (M), 165
Molly Norman (M), 153
Aubriana Houge (Cl), 143
Delaney Sorter (M), 129
3D high school
Team score: 6. Murray, 1,537.
Top Ten placements: 1. Redman (Cl), 288; 8. Heaberlin (M), 274
Levi (Cl), 269
Steinbach (Cl), 265
Wright (Cl), 254
Jones (Cl), 253
Kiera (M), 252
Wade (Cl), 248
Halterman-West (M), 247
Brayden (M), 245
Offenburger (M), 236
Claire (M), 235
Turpin (Cl), 235
Tyler (M), 214
Grubbs (M), 212
Zane (M), 207
3D middle school
Team score: 6. Clarke, 1,412.
Top Ten placements: Hagen Mills (M), 254.
Jayden (Cl), 249
Wells (Cl), 247
Berry (M), 243
Catalano (M), 241
Wilkins (Cl), 238
Dayton Howe (Cl), 237
Cockayne (Cl), 236
Katana (Cl), 205
3D elementary
Top Ten placements: 7. Cameron (Cl), 216; Lane (M), 212; 3. Hatfield (Cl), 211.
Zane (M), 207
Chase (M), 198
Norman (M), 149
Zeb (M), 134