January 15, 2026

Clarke and Murray archery scores from Nodaway Valley tourney

By OST
.

. (pic)

Bullseye high school

Team score: 7. Murray, 3,012.

Top Ten placements: 3. Masan Redman (Cl), 288; 8. Kiera Mumaw (M), 275.

Dwight Humphrey (Cl), 269

Hunter Richamn (M), 268

Brock Heaberlin (M), 267

Libby Wright (Cl), 266

Lucas Steinbach (Cl), 264

Levi White (Cl), 259

Chris Halterman-West (M), 253

Casey Wade (Cl), 250

Brayden LeMastres (M), 248

Autumn Tyler (M), 242

Audrey Gard (M), 237

Payton Offenburger (M), 237

Carson Jones (Cl), 236

Peyton Chenoweth (M), 234

Alexis McDole (Cl), 234

Sawyer Shields (Cl), 234

Daisy Grubbs (M), 231

Joey Turpin (Cl), 226

Claire Smith (M), 223

Lucas Wilkins (Cl), 209

Zane Burgus (M), 291

Jordan Davis (M), 171

Maisy Davis (M), 150

Bullseye middle school

Team score: 7. Clarke, 2,488.

Top Ten placements: 7. Chloe Cockayne (Cl), 264.

Jayden Lampe (Cl), 264

Hagen Mills (M), 263

Conner Wilkins (Cl), 254

Dillyliah Catalano (M), 150

Swayze Berry (M), 238

Bentley Hawk (Cl), 236

Michael Smith (Cl), 235

Sangvane Ford (Cl), 229

Braiden Wells (Cl), 226

Katana Ford (Cl), 213

Blake Davis (M), 208

Keely Craig (M), 205

Nolan Shields (Cl), 204

Waylon Davis (M), 140

Paxtyn Plummer (Cl), 136

Olivia Nelson (Cl), 120

Sutton Jones (Cl), 108

Bullseye elementary

Top Ten placements: 3. Cameron Lampe (Cl), 243; 9. Lane Mumaw (M), 229; 6. Georgia Eckels (Cl), 222.

Chase LeMastres (M), 220

Joella Hatfield (Cl), 207

Addi White (Cl), 184

Davyn Hawxby (Cl), 173

Zeb Burgus (M), 165

Molly Norman (M), 153

Aubriana Houge (Cl), 143

Delaney Sorter (M), 129

3D high school

Team score: 6. Murray, 1,537.

Top Ten placements: 1. Redman (Cl), 288; 8. Heaberlin (M), 274

Levi (Cl), 269

Steinbach (Cl), 265

Wright (Cl), 254

Jones (Cl), 253

Kiera (M), 252

Wade (Cl), 248

Halterman-West (M), 247

Brayden (M), 245

Offenburger (M), 236

Claire (M), 235

Turpin (Cl), 235

Tyler (M), 214

Grubbs (M), 212

Zane (M), 207

3D middle school

Team score: 6. Clarke, 1,412.

Top Ten placements: Hagen Mills (M), 254.

Jayden (Cl), 249

Wells (Cl), 247

Berry (M), 243

Catalano (M), 241

Wilkins (Cl), 238

Dayton Howe (Cl), 237

Cockayne (Cl), 236

Katana (Cl), 205

3D elementary

Top Ten placements: 7. Cameron (Cl), 216; Lane (M), 212; 3. Hatfield (Cl), 211.

Zane (M), 207

Chase (M), 198

Norman (M), 149

Zeb (M), 134