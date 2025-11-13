The 2025-26 Murray volleyball season

Murray ranked 72nd in Class 1A and 292nd statewide. They went 4-2 in the Bluegrass Conference and 19-10 in their class. They won eight home games and 11 away games, and lost three at home and six on the road.

Player statistics

Madison Henrichs, Jr., OH: 34 matches started/played, 88 sets played, 13 assists, 74/259 kills, 25 errors, .189 kill efficiency, 110 digs, 70 ace serves, 281/325 serve success, 86.5% serve efficiency.

Leah Frederick, Jr., S: 33 matches started, 24 matches played, 88 sets played, 367 assist, 62/204 kills, 41 errors, .103 kill efficiency, 104 digs, 83 ace serves, 311/375 serve success, 82.9% serve efficiency.

Maryssa McMurry, Jr., MH/OH: 33 matches started, 24 matches played, 88 sets played, 18 assists, 156/460 kills, 74 errors, .178 kill efficiency, 1 solo block, 2 block assists, 98 digs, 30 ace serves, 207/224 serve success, 92.4% serve efficiency.

Rilea Eckels, Jr., RS: 30 matches played/started, 74 sets played, 33 assists, 23/116 kills, 17 errors, .052 kill efficiency, 5 block assists, 19 digs, 36 ace serves, 188/205 serve success, 91.7% serve efficiency.

Gracie Mathes, So., DS/RS: 27 matches started, 29 matches played, 73 sets played, 6 assists, 26/102 kills, 20 errors, .059 kill efficiency, 8 solo blocks, 2 block assists, 66 digs, 14 ace serves, 129/150 serve success, 86% serve efficiency.

Mailya Berry, So., MH/DH: 27 matches started, 28 matches played, 72 sets played, 42 assists, 182/533 kills, 95 errors, .163 kill efficiency, 14 solo blocks, 5 block assists, 101 digs, 37 ace serves, 230/247 serve success, 93.1% serve efficiency.

Ella Mateer, So., MH/RS: 15 matches started, 31 matches played, 79 sets played, 15 assists, 39/185 kills, 41 errors, -.011 kill efficiency, 39 solo blocks, 1 block assist, 27 digs, 1 ace serve, 11/16 serve success, 68.8% serve efficiency.

Macee Penick, Jr., L: 4 matches started, 34 matches played, 88 sets played, 5 assists, 2/8 kills, 3 errors, -.125 kill efficiency, 52 digs, 9 ace serves, 41/51 serve success, 80.4% serve efficiency.

Sierra Cleghorn, So., RS: 1 match started, 18 matches played, 29 sets played, 3 assist, 5/21 kills, 6 errors, -.048 kill efficiency, 1 block assist, 4 digs, 4/6 serve success, 66.7% serve efficiency.

Aylah Miller, So., OH: 1 match started/played, 3 sets played, 3 errors, 6 kill attempts, 2 digs, 2 ace serves, 8/10 serve success, 80% serve efficiency.

Team totals: 88 sets played, 502 assists, 569/1,894 kills, 325 errors, .129 kill efficiency, 62 solo blocks, 16 assists, 78 blocks, 583 digs, 282 ace serves, 1,410/1,609 serves, 87.6% serve efficiency.