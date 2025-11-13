The 2025-26 Clarke volleyball season

The Lady Indians ranked 61st in Class 3A and 297th statewide. In the South Central Conference, they finished 0-6 and 1-7 in their class. They won six home games and three away games, and lost 10 at home and six away.
Player statistics
Maddie Youngs, Jr., OH: 26 matches started/played, 75 sets played, 5 assists, 123/451 kills, 86 errors, .082 kill efficiency, 3 solo blocks, 3 block assists, 59 digs, 20 ace serves, 204/229 serve success, 89.1% serve efficiency.
Reagan Fry, Jr., OH: 26 matches started/played, 75 sets played, 9 assists, 185/575 kills, 130 errors, .096 kill efficiency, 6 solo blocks, 1 block assist, 191 digs, 15 ace serves, 150/180 serve success, 93.6% serve efficiency.
Mylee Miller, Sr., S: 26 matches started/played, 75 sets played, 416 assists, 21/164 kills, 130 errors, .096 kill efficiency, 4 solo blocks, 1 block assist, 124 digs, 23 ace serves, 219/234 serve success, 93.6% serve efficiency.
Josie Moore, Sr., L: 1 match started, 26 matches played, 75 sets played, 13 assists, 14/92 kills, 20 errors, -.065 kill efficiency, 290 digs, 24 ace serves, 183/198 serve success, 92.4% serve efficiency.
Finley Cooper, Sr., RS: 24 matches started, 25 matches played, 72 sets played, 9 assist, 10/56 kills, 17 errors, -.125 kill efficiency, 2 block assists, 106 digs, 22 ace serves, 229/249 serve success, 92% serve efficiency.
Emilee Boyd, Sr., MH: 25 matches started, 26 matches played, 74 sets played, 6 assists, 55/239 kills, 49 errors, .025 kill efficiency, 3 solo blocks, 5 block assists, 28 digs, 2 ace serves, 19/27 serve success, 70.4% serve efficiency.
Carly Savage, So., RS/MH: 21 matches started, 23 matches played, 67 sets played, 9 assists, 83/285 kills, 73 errors, .035 kill efficiency, 7 solo blocks, 6 block assists, 67 digs, 44 ace serves, 188/214 serve success, serve efficiency.
Victoria Rosales, Jr., MH: 6 matches started, 23 matches played, 66 sets played, 2 assists, 32/134 kills, 45 errors, -.097 kill efficiency, 1 solo block, 5 block assists, 18 digs, 1 ace serve, 4/5 serve success, 80% serve efficiency.
Liliana Contreras, So., MH: 26 matches played, 70 sets played, 2 assists, 3/19 kills, 8 errors, -.263 kill efficiency, 1 solo block, 39 digs, 2 ace serves, 8/11 serve success, 72.7% serve efficiency.
Paige Gilbert, Sr., DS: 4 matches played, 6 sets played, 2 digs.
Emily Glenn, Sr., RS: 7 matches played, 7 sets played, 1 error, 2 kill attempts, 1 serve attempt.
Ahnyka Hewlett, So., S: 2 matches played, 3 sets played, 1 dig, 7/9 serve success, serve efficiency.
Team totals: 78 sets played, 471 assists, 526/2,017 kills, 445 errors, .040 kill efficiency, 25 solo blocks, 23 assists, 48 blocks, 925 digs, 153 ace serves, 1,211/1,357 serve successes, 89.2% serve efficiency.