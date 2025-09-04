Clarke tennis takes first loss

The Clarke Lady Indians were handed their first loss of their tennis season at Knoxville last Tuesday, as they fell to the Lady Panthers 8-1.
Kaitlyn Glenn had the single win for Clarke, taking down Brylee Woolsey in three sets: 4-6, 6-3, 1-0 (10-5).
Thursday’s game at Centerville had Clarke walk away with a 9-0 win, bringing their record to 5-1.
Knoxville
Bridgette Liston (K) v. Mylee Miller (Cl): 6-1, 6-0
Iselyn Prevo (K) v. Emily Glenn (Cl): 7-6 (7-4), 7-6 (7-0)
Jordyn Counts (K) v. Angela Zaragoza-Rosales (Cl): 6-0, 6-1
Ayla Williams (K) v. Aryanna Helwett (Cl): 6-2, 6-4
Prevo/Williams (K) v. Miller/Emily (Cl): 6-2, 5-7, 1-0 (10-5)
Addy Dunkin/Counts (K) v. Macayla Hicks/Williams (Cl): 6-0, 6-1
Centerville
Miller (Cl) v. Kelsie Taylor (Cen): 8-1
Emily (Cl) v. Samantha Lee (Cen): 8-1
Zaragoza-Rosales (Cl) v. Ivy McVeigh (Cen): 8-2
Kaitlyn (Cl) v. Finley Cox (Cen): 8-1
Hewlett (Cl) v. Chelsea Hayes (Cen): 8-1
Miller/Emily (Cl) v. Taylor/Lee (Cen): 8-0
Hicks/Williams (Cl) v. Hayes/Grace Archer (Cen): 8-1