Murray softball scores week of June 9, 2025

June 9: Murray 9, Mount Ayr 3

MURRAY (9) 5-0-0-0-1-3-0

Presley VanWinkle: 4 AB, 2 R, 2 H, 1 2B, 1 HR, 3 RBI, 3 A, 7.0 IP, 88 PC, 28 OAB, 4 H, 3 R, 1 BB, 7 SO. Leah Frederick: 4 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 PO. Keirsten Klein: 4 AB, 2 R, 2 H, 1 1B, 1 HR, 1 RBI, 2 A, 1 E. Maliya Berry: 4 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 A, 1 E. Karina Romero: 3 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 HBP, 7 PO. Gracie Mathes: 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 E. Paisley VanWinkle: 3 AB, 12 PO. Madison Henrichs: 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 ROE, 1 SO, 4 A, 1 PO. Aylah Miller: 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B.

MOUNT AYR (3) 0-0-0-1-1-0-1

26 AB, 3 R, 4 H, 3 1B, 1 2B, 2 RBI, 1 SAC, 1 SF, 3 ROE, 9 SO, 18 PO, 3 E, 6.0 IP, 76 PC, 32 OAB, 11 H, 9 R, 5 ER, 1 HB, 1 SO.

June 10: Murray 9, Lamoni 7

MURRAY (9) 0-1-1-0-3-4-0

Pr. VanWinkle: 4 AB, 2 R, 1 H, 1 3B, 1 A, 7.0 IP, 117 PC, 36 OAB, 10 H, 7 R, 1 ER, 3 BB, 8 SO. Frederick: 4 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 SO, 1 PO. Klein: 3 AB, 2 R, 2 H, 1 2B, 1 HR, 5 RBI, 1 BB, 1 PO. 1 E. Berry: 4 AB, 2 R, 2 H, 1 1B, 1 2B, 1 SO, 1 A, 3 PO. Romero: 3 AB, 3 H, 3 1B, 1 RBI, 1 BB, 1 SBA/SB, 9 PO, 2 SBA. Henrichs: 3 AB, 1 H, 1 1B, 2 A, 1 PO. Mathes: 4 AB, 6 PO, 2 E. Pa. VanWinkle: 3 AB, 1 R, 1 H, 1 1B. Miller: 2 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 SAC, 1 SO.

LAMONI (7) 0-0-0-0-0-4-3

31 AB, 7 R, 13 H, 12 1B, 1 2B, 7 RBI, 1 SAC, 3 BB, 8 SO, 2 SBA/SB, 7 A, 18 PO, 3 E, 1 SBA, 6.0 IP, 95 PC, 33 OAB, 11 H, 9 R, 5 ER, 2 BB, 3 SO.

June 11: Murray 16, East Union 3

MURRAY (16) 5-1-2-0-8

Pr. VanWinkle: 5 AB, 2 R, 2 H, 1 1B, 1 HR, 1 RBI, 1 SO, 1 A, 5.0 IP, 62 PC, 19 OAB, 5 H, 3 R, 3 ER, 6 SO. Frederick: 3 AB, 2 R, 1 H, 1 1B, 1 BB, 1 ROE, 1 PO. Klein: 3 AB, 3 R, 3 H, 1 1B, 1 2B, 1 HR, 3 RBI, 1 BB, 1 A, 1 PO. Berry: 4 AB, 2 R, 1 H, 1 1B, 2 RBI, 1 A, 1 PO. Romero: 3 AB, 2 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 HBP, 1 A, 6 PO, 1 TOS. Mathes: 4 AB, 1 R, 1 ROE. Miller: 4 AB, 2 R, 3 H, 3 1B, 2 RBI, 1 ROE, 1 E. Pa. VanWinkle: 4 AB, 2 R, 2 H, 2 1B, 2 RBI, 6 PO, 1 E. Henrichs: 3 AB, 1 BB, 1 SO, 1 A.

EAST UNION (3) 0-0-3-0-0

19 AB, 3 R, 5 H, 4 1B, 1 2B, 3 RBI, 3 BB, 6 SO, 1 SBA, 4 A, 15 PO, 5 E, 5.0 IP, 85 PC, 33 OAB, 13 H, 16 R, 6 ER, 3 BB, 1 HB, 2 SO.