Murray baseball scores week of June 9, 2025

June 9: Murray 5, Mount Ayr 18

MURRAY (5) 0-0-2-0-3

Wylee Wright: 2 R, 2 BB, 1 ROE, 1 SBA/SB, 1 A. Wyatt Patton: 2 AB, 2 R, 1 H, 1 1B, 1 BB. AJ Clarke: 3 AB, 1 R, 1 H, 1 2B, 2 RBI, 1 SF, 3 PO, 1.0 IP, 25 PC, 6 OAB, 3 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO. Ace Neisemier: 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 PO. Nolan Gannon: 3 AB, 1 H, 1 1B, 2 RBI, 1 SF, 1 SO, 1 SBA. Bryson Fuller: 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 BB, 1 PO, 2.2 IP, 61 PC, 15 OAB, 2 H, 3 R, 2 ER, 3 BB, 1 HB, 5 SO. Brock Heaberlin: 2 AB, 3 PO, 0.2 IP, 18 PC, 5 OAB, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB. Ayden Lamb: 1 AB, 1 HBP, 1 SO. Keegan Chew: 2 AB, 1 SO, 4 A, 0.2 IP, 53 PC, 14 OAB, 4 H, 10 R, 6 ER, 3 BB, 3 HB, 1 SO. Brayden LaMastres: 1 PO.

MOUNT AYR (18) 10-4-2-0-2

26 AB, 18 R, 10 H, 6 1B, 4 2B, 16 RBI, 10 BB, 4 HBP, 5 SO, 8 SBA/SB, 4 A, 16 PO, 1 E, 5.0 IP, 95 PC, 24 OAB, 5 H, 4 R, 2 ER, 1 HB, 3 SO.

June 11: East Union 9, Murray 7

MURRAY (7) 0-0-3-3-0-1

Wright: 5 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 A, 1 E, 6.0 IP, 105 PC, 31 OAB, 7 H, 9 R, 1 ER, 1 BB, 6 SO. Patton: 4 AB, 1 R, 1 SF, 1 BB, 1 SO, 2 A, 1 PO. Clarke: 5 AB, 3 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 ROE, 1 SO, 4 PO, 3 E. Neisemier: 4 AB, 1 R, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 ROE, 1 SO, 1 SBA/SB, 2 PO. Gannon: 4 AB, 2 H, 1 1B, 1 2B, 4 RBI, 2 SBA/SB. Fuller: 3 AB, 1 RBI, 1 BB, 2 SO, 1 SBA/SB. Lamb: 2 BB, 2 HBP, 1 SBA/SB, 6 SBA. Heaberlin: 2 AB, 1 ROE, 4 PO. Trevor Eckels: 2 AB, 1 R, 1 H, 1 1B. Chew: 1 PO, 2 E.

EAST UNION (9) 0-0-0-2-3-4

30 AB, 9 R 10 H, 9 1B, 1 2B, 8 RBI, 1 SF, 1 BB, 2 ROE, 6 SO, 5 SBA/SB, 9 A, 21 PO, 1 E, 2 SBA, 7.0 IP, 135 PC, 28 OAB, 10 H, 7 R, 6 ER, 6 BB, 3 HB, 5 SO.