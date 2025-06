Clarke softball scores week of June 9, 2025

June 9: Clarke 11, Knoxville 6

CLARKE (11) 3-0-1-5-2-0-0

Maisy McCoy: 3 AB, 2 R, 2 H, 2 1B, 1 RBI, 1 HBP, 1 SBA/SB, 1 A, 4 PO, 1 E. Miah Graves: 3 AB, 1 R, 2 H, 2 2B, 3 RBI, 1 BB, 1 A. Avery Watson: 3 AB, 3 R, 3 H, 3 HR, 5 RBI, 1 BB. Reese Shaw: 2 AB, 1 R, 1 H, 1 HR, 1 RBI, 1 BB, 1 A, 5 PO. Claire Jacobsen: 3 AB, 2 R, 1 H, 1 1B. Ahynka Hewlett: 2 AB, 1 R, 1 BB, 1 SBA/SB, 1 A. Maddie Youngs: 2 AB, 1 BB, 1 SO, 4 PO. Vivian Hawxby: 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 BB, 1 SO. Parker Truitt: 2 AB, 1 R, 1 BB, 1 SO, 1 A, 2 PO. Abbi Nash: 1 A, 1 E, 7.0 IP, 90 PC, 23 OAB, 8 H, 6 R, 3 ER, 3 BB, 1 HB, 4 SO.

KNOXVILLE (6) 0-2-0-0-4-0-0

29 AB, 6 R, 8 H, 6 1B, 2 2B, 6 RBI, 3 BB, 1 HBP, 1 ROE, 6 SO, 1 SBA, 1 A, 18 PO, 1 SBA, 6.0 IP, 133 PC, 34 OAB, 10 H, 11 R, 11 ER, 7 BB, 1 HB, 5 SO.

June 10: Winterset 14, Clarke 6

CLARKE (6) 3-0-2-1-0-0

McCoy: 4 AB, 1 R, 1 H, 1 3B, 1 A, 2 PO, 2 E. Graves: 2 AB, 3 R, 2 H, 1 2B, 1 HR, 1 RBI, 1 SF, 1 A, 2 PO, 1 E. Watson: 3 AB, 2 R, 1 H, 1 2B, 2 RBI, 1 BB, 1 SO, 1 A, 4 PO, 2 E. Shaw: 3 AB, 1 SO, 3 PO. Hewlett: 3 AB, 2 H, 2 1B, 2 RBI. Youngs: 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO, 3 PO, 2 E. Hawxby: 2 AB, 1 RBI, 1 BB, 1 SO. Truitt: 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 BB, 1 A, 1 E, 2.0 IP, 32 PC, 10 OAB, 4 H, 3 R, 1 ER, 1 HB. Jacobsen: 3 AB, 2 H, 2 1B. Nash: 1 A, 1 PO, 3.0 IP, 75 PC, 24 OAB, 14 H, 11 R, 2 ER, 1 BB, 2 SO.

WINTERSET (14) 4-0-7-0-2-1

32 AB, 14 R, 16 H, 10 1B, 4 2B, 2 HR, 13 RBI, 2 SF, 1 BB, 1 HBP, 4 ROE, 2 SO, 1 SBA/SB, 8 A, 18 PO, 1 E, 6.0 IP, 75 PC, 26 OAB, 10 H, 6 R, 6 ER, 4 BB, 4 SO.

June 12: EBF 5, Clarke 2

CLARKE (2) 1-0-0-0-0-0-1

McCoy: 4 AB, 1 R, 1 H, 1 2B, 1 SBA/SB, 2 A, 1 PO. Graves: 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 SAC, 1 A, 1 PO. Watson: 4 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 SBA. Shaw: 3 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 2 SBA/SB, 2 A, 5 PO. Hewlett: 3 AB, 1 SO, 1 A, 1 PO. Youngs: 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 RBI, 1 BB, 1 SO, 1 SBA/SB, 7 PO, 1 E. Contreras: 1 AB, 1 SAC, 1 BB, 1 SO, 2 PO. Truitt: 3 AB, 2 SO. Jacobsen: 3 AB, 1 SO, 1 PO. Nash: 3 A, 6.0 IP, 81 PC, 25 OAB, 8 H, 5 R, 3 ER, 3 BB, 4 SO.

EBF (5) 0-1-0-3-0-1

25 AB, 5 R, 9 H, 6 1B, 2 2B, 1 HR, 5 RBI, 3 BB, 4 SO, 2 SBA/SB, 10 A, 21 PO, 3 E, 1 TOS/2 SBA, 7.0 IP, 27 PC, 5 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 2 SAC, 6 SO.