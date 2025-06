Clarke baseball scores week of June 9, 2025

June 9: Knoxville 9, Clarke 0

CLARKE (0)

Gauge Gaskill: 3 AB, 1 HBP, 3 SO, 0.2 IP, 18 PC, 6 OAB, 4 H, 5 R, 5 ER, 1 BB. Eli Fry: 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 BB, 3 PO, 1 E. Seth Oswald: 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO, 1 A, 5 PO. Brock Watson: 2 AB, 1 HBP, 2 SO, 2 SBA/SB. Bryce Giza: 3 AB, 1 SO, 1 A, 4 PO. Deegan Neese: 2 AB, 1 H, 1 1B, 2 SO, 1 SBA/SB, 1 A, 3 PO, 2 TOS/3 SBA. Casey Wade: 3 AB, 3 SO, 4 PO. Ethan Danely: 2 AB, 1 SO. Joey Turpin: 2 AB, 1 BB, 1 SO, 1 SBA/SB, 2 PO. Nash Bishop: 1 A, 4.2 IP, 85 PC, 14 OAB, 3 H, 1 R, 8 BB, 1 HB, 3 SO. Jonathan Galvez: 0.2 IP, 13 PC, 4 OAB, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 HB. Cole Jacobsen: 1.0 IP, 31 PC, 3 OAB, 2 R, 2 ER, 4 BB.

KNOXVILLE (9) 0-0-0-1-0-2-6

26 AB, 9 R, 9 H, 7 1B, 2 2B, 6 RBI, 14 BB, 2 HBP, 3 SO, 2 SBA, 3 A, 21 PO, 1 E, 7.0 IP, 110 PC, 28 OAB, 2 H, 2 BB, 2 HB, 14 SO.

June 9: Knoxville 4, Clarke 1

CLARKE (1) 0-0-0-0-0-0-1

Gaskill: 3 AB, 1 SO, 1 A, 0.1 IP, 2 PC, 1 OAB. Eli Fry: 3 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 2 SBA/SB, 1 PO. Oswald: 3 AB, 1 H, 1 1B, 1 SBA/SB, 4 A, 6.2 IP, 89 PC, 27 OAB, 7 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 6 SO. Watson: 3 AB, 2 SO, 1 PO. Giza: 2 AB, 1 RBI, 2 A, 1 PO. Neese: 2 AB, 1 H, 1 1B, 1 SO, 4 PO, 1 E, 4 SBA. Wade: 2 AB, 2 SO, 11 PO. Turpin: 2 AB, 2 SO, 3 PO. Jacobsen: 2 AB, 3 A.

KNOXVILLE (4) 1-0-1-2-0-0-0

24 AB, 4 R, 5 H, 5 1B, 2 RBI, 1 BB, 6 SO, 3 SBA/SB, 7 A, 21 PO, 7.0 IP, 81 PC, 27 OAB, 4 H, 1 R, 1 ER, 8 SO.

June 12: EBF 4, Clarke 0

CLARKE (1) 0-0-0-1-0-0

Fry: 3 AB, 1 H, 1 1B, 2 SBA/SB. Turpin: 3 AB, 1 SO, 2 PO. Oswald: 3 AB, 1 A, 1 E. Watson: 3 AB, 1 R, 2 H, 2 1B, 1 SO, 3 SBA/SB, 1 A, 3 PO. Giza: 2 AB, 1 BB, 1 SO, 2 SBA/SB, 1 PO, 5.0 IP, 76 PC, 22 OAB, 7 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 1 HB, 2 SO. Gaskill: 2 AB, 1 RBI, 1 SF, 2 SO, 1 A, 1 PO, 1.0 IP, 11 PC, 3 OAB, 2 SO. Neese: 3 AB, 2 SO, 4 PO, 4 SBA. Wade: 3 AB, 1 SO, 4 PO. Danley: 2 AB, 1 ROE. Jacobsen: 1 A, 3 PO.

EBF (4) 0-0-2-0-0-2

25 AB, 4 R, 7 H, 5 1B, 2 2B, 2 BB, 1 HBP, 4 SO, 2 SBA/SB, 4 A, 14 PO, 2 SBA, 7.0 IP, 87 PC, 25 OAB, 4 H, 1 R, 1 BB, 6 SO.