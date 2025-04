Murray Mustangs score at Crawford Invite

Results for Murray boys track at Clarke’s Crawford Invite on April 10, 2025.

100m

4. Nolan Gannon - 11.86

9. Keegan Chew - 12.42

18. Kenric Anderson - 13.98

200m

3. Gannon - 25.41

4. AJ Clarke - 25.98

400m

3. Clarke - 57.72

5. Anderson - 1:11.12

800m

7. Anderson - 4:11.04

1600m

7. Wylee Wright - 6:16.42

Discus

8. Wyatt Patton - 92-02

9. Bryson Fuller - 89-06

11. Brock Heaberlin - 81-09

High jump

2. Jacob Keller - 5-06.00

3. Clarke - 5-06.00

5.Seth McMurry - 5-02.00

Long jump

5. Chew - 18-01.00

6. McMurry - 17-08.00

Shot put

8. Patton - 32-09.00

11. Heaberlin - 29-01.75

12. Logan Pate - 22-07.00

800 sprint medley

2. 1:47.36

4x100m relay

2. 49.53

4x200m relay

1. 1:45.53

4x400m relay

3. 4:15.71

4x800m relay

4. 10:41.90

Distance medley

1. 4:32.47