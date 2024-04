Murray boys take 3rd at Clarke Invite

The Murray Mustangs ran their way to third place in Class B on April 4 at Clarke’s High School Boys Invite.

Junior Austin Peterson placed third in the shot put with a distance throw of 37-05.00.

Results

100m hurdles

4. Daniel Gard - 23.93

200m

3. Grady Mongar - 26.64

4. Seth McMurry.- 26.96

400m

3. Gard - 1:11.36

Discus

3. Austin Peterson - 111-02

12. Brock Heaberlin - 68-01

High jump

1. Jacob Keller - 5-06.00

Long jump

5. Keegan Chew - 16-02.75

8. Gard - 14-10.00

Shot put

3. Peterson - 37-05.00

12. Heaberlin - 25-01.00

800 sprint medley

3. 2:02.63 (Mongar, Matteo Gagliardi, Ayden Lamb, Josep Cebrian Requeni)

4x100m relay

3. 52.68 (Mongar, Lamb, Keaton Brammer, Keller)

4x200m relay

2. 1:47.38 (Brammer, Chew, McMurry, Cebrian Requeni)

4x110m relay

2. 1:29.64 (McMurry, Gard, Peterson, Keller)

4x400m relay

2. 4:14.83 (Gagliardi, Cebrian Requeni, Chew, McMurry)

4x800m relay

3. 10:02.90 (Keller, Peterson, Brammer, Chew)

Distance medley

3. 4:51.00 (Mongar, Lamb, Kenric Anderson, Gagliardi)