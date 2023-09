Murray volleyball week of Sept. 18

Murray volleyball saw one win and two losses last week.

In their game against Lamoni, Murray lost three of four sets. Leading in assists for the Lady Mustangs was Leah Frederick who had 19 of a team total 26. Morgan Keller accounted for seven kills and Lyla Riemenschneider five. The team overall had 28 successful kill attempts of 86.

On serving, Murray had 53 successful serves of 65 attempts and 10 ace serves.

This week saw games at Central Decatur, home against Twin Cedars and Diagonal, and away at Mormon Trail.

Murray 2, Melcher-Dallas 1

M: 28–25 - 2

MD: 26–20 - 1

Moravia 2, Murray 1

Mo.: 25–17–15 - 2

Mu.: 10–25–4

Offense

Haylee Palmer - 3 SP, 2 KLS, 1 ERR, 9 ATT

Morgan Keller - 3 SP, 6 KLS, 1 ERR, 10 ATT

Cejay Kent - 3 SP, 4 KLS, 5 ERR, 11 ATT

Mallory Page - 3 SP, 4 AST

Megan Henrichs - 2 SP, 1 ERR, 2 ATT

Madison Henrichs - 2 SP

Leah Frederick - 3 SP, 8 AST, 1 ATT

Maryssa McMurry - 3 SP, 1 ERR, 4 ATT

Team - 3 SP, 12 AST, 12 KLS, 9 ERR, 37 ATT

Defense

Palmer - 1 DIG

Keller - 2 DIG

Kent - 3 DIG

Page - 1 DIG

Madison Henrichs - 1 DIG

Frederick - 2 DIG

McMurry - 3 DIG

Team - 13 DIG

Serving

Palmer - 1 SUC, 1 ATT

Keller - 2 ACE, 4 SUC, 6 ATT

Kent - 1 ACE, 3 SUC, 4 ATT

Page - 3 SUC, 3 ATT

Madison Henrichs - 3 SUC, 3 ATT

Frederick - 1 ACE, 12 SUC, 13 ATT

McMurry - 5 SUC, 5 ATT

Team - 4 ACE, 31 SUC, 35 ATT

Lamoni 3, Murray 1

L: 25–16–25–25 - 3

M: 14–25–15–11 - 1

Offense

Palmer - 4 SP, 1 AST, 4 KLS, 2 ERR, 12 ATT

Kenzi Mongar - 4 SP, 2 AST, 1 KLS, 2 ERR, 3 ATT

Keller - 4 SP, 3 AST, 7 KLS, 3 ERR, 18 ATT

Kent - 4 SP, 8 KLS, 4 ERR, 22 ATT

Page - 4 SP, 1 AST

Lyla Riemenschneider - 4 SP, 5 KLS, 5 ERR, 22 ATT

Madison Henrichs - 1 SP

Frederick - 4 SP, 19 AST, 3 KLS, 1 ERR, 9 ATT

McMurry - 4 SP

Team - 4 SP, 26 AST, 28 KLS, 17 ERR, 86 ATT

Defense

Keller - 2 SOLO, 2.0 BLK, 5 DIG

Kent - 2 SOLO, 1.0 BLK, 5 DIG

Page - 1 SOLO, 1.0 BLK

Riemenschneider - 4 DIG

Frederick - 5 DIG

McMurry - 1 DIG

Team - 4 SOLO, 4.0 BLK, 16 DIG

Serving

Palmer - 2 ACE, 7 SUC, 10 ATT

Keller - 3 ACE, 13 SUC, 15 ATT

Kent - 7 SUC, 7 ATT

Page - 2 ACE, 7 SUC, 8 ATT

Riemenschneider - 1 ACE, 5 SUC, 7 ATT

Madison Henrichs - 2 SUC, 3 ATT

Frederick - 2 ACE, 11 SUC, 14 ATT

McMurry - 1 SUC, 1 ATT

Team - 10 ACE, 53 SUC, 65 ATT