Murray volleyball has first win of season

The Murray Lady Mustangs found their first win of the season over Diagonal on Sept. 14, taking the Maroons 3-2 in five sets.

Morgan Keller had 12 offensive kills of the team’s 25, and Leah Frederick totaled 17 of the 18 assists at the net. Keller also let in attacks with 32, followed by 15 from Cejay Kent and 14 from Lyla Riemenschneider. On defense, the team had 14 digs - Keller with four, Riemenschneider three, Megan Henrichs four and Frederick three.

Kent had 24 of 25 serve successes, and several other players had serves in the teen’s: Madison Henrichs 19 with 20 attempts, Megan Henrichs 16 for 16, Frederick 15 of 18 and Keller 13 of 15.

The Lady Mustangs faced Melcher-Dallas and Moriavia at Southeast Warren on Tuesday, and will host Lamoni Thursday evening.

Murray VB Melcher-Dallas 3, Murray 1

Offense

Haylee Palmer - 1 AST, 1 KLS, 4 ERR, 16 ATT

Kenzi Mongar - 1 ATT

Morgan Keller - 2 AST, 9 KLS, 10 ERR, 53 ATT

Cejay Kent - 3 AST, 14 KLS, 13 ERR, 53 ATT

Mallory Page - 2 AST, 1 ERR, 1 ATT

Lyla Riemenschneider - 3 KLS, 2 ERR, 10 ATT

Megan Henrichs - 7 KLS, 1 ERR, 16 ATT

Madison Henrichs - 1 ATT

Leah Frederick - 23 AST, 1 KLS, 2 ERR, 9 ATT

Team - 31 AST, 35 KLS, 33 ERR, 160 ATT

Defense

Palmer - 11 DIG

Mongar - 1 DIG

Keller - 3 SOLO, 3.0 BLK, 13 DIG

Kent - 1 SOLO, 1.0 BLK, 18 DIG

Page - 8 DIG

Riemenschneider - 9 DIG

Megan Henrichs - 2 DIG

Frederick - 10 DIG

Team - 4 SOLO, 10 DIG

Serving

Palmer - 1 ACE, 12 SUC, 17 ATT

Keller - 2 ACE, 25 SUC, 28 ATT

Kent - 5 ACE, 33 SUC, 41 ATT

Page - 1 ACE, 17 SUC, 20 ATT

Megan Henrichs - 4 ACE, 20 SUC, 22 ATT

Madison Henrichs - 2 ACE, 5 SUC, 5 ATT

Frederick - 6 ACE, 28 SUC, 31 ATT

Team - 21 ACE, 140 SUC, 164 ATT

Murray 3, Diagonal 2

M: 25–25–22–25–16 - 3

D: 27–23–25–7–14 - 2

Offense

Palmer: 4 SP, 1 AST, 4 KLS, 1 ERR, 5 ATT

Mongar: 2 SP

Keller: 5 SP, 12 KLS, 8 ERR, 32 ATT

Kent: 5 SP, 6 KLS, 6 ERR, 15 ATT

Page: 5 SP, 1 KLS, 1 ATT

Riemenschneider: 5 SP, 1 KLS, 7 ERR, 14 ATT

Megan Henrichs: 3 SP, 2 ERR, 2 ATT

Madison Henrichs: 3 SP

Frederick: 5 SP, 17 AST, 1 KLS, 1 ERR, 5 ATT

Team: 5 SP, 18 AST, 25 KLS, 25 ERR, 74 ATT

Defense

Keller: 2 SOLO, 2.0 BLK, 4 DIG

Riemenschneider: 3 DIG

Megan Henrichs: 4 DIG

Frederick: 3 DIG

Team: 2 SOLO, 2.0 BLK, 14 DIG

Serving

Palmer: 1 ATT

Mongar: 2 SUC, 3 ATT

Keller: 4 ACE, 13 SUC, 15 ATT

Kent: 7 ACE, 24 SUC, 25 ATT

Page: 3 SUC, 7 ATT

Riemenschneider: 2 ATT

Megan Henrichs: 5 ACE, 16 SUC, 16 ATT

Madison Henrichs: 5 ACE, 19 SUC, 20 ATT

Frederick: 15 SUC, 18 ATT

Team: 21 ACE, 92 SUC, 107 ATT