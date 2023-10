Clarke volleyball goes 3-0 in sets against Wayne

At Clarke’s game at Wayne last Thursday, the Lady Indians took down the Lady Falcons 3-0 in three sets.

Ali Henry had 28 assists in the game of the team’s 30; Maddy McCoy and Reagan Fry had one each. Tory Henry racked up the most kills with 17, and 34 attacks. Ava Hagen had 27 attacks. On defense, Tory and Ali had nine digs each, followed by McCoy with six, Hagen with four, Josie Moore with three and Dana Halsband with two. Up to serve, seven Lady Indians had 100% serve successes - Hagen, Halsband, Emilee Boyd, Fry, Allie Diehl, Ashlyn Crawford and Moore. There were 11 aces: three by Tory and Halsband, two Hagen, and one each Ali, Crawford and Moore.

Clarke volleyball moved to 19-13 for their season, and hosted the Clarinda Cardinals (21-11) Tuesday for the Class 3A Region 3 Quarterfinals.

Eddyville-Blakesburg-Fremont 3, Clarke 0

C: 18–13–17

EBF: 25–25–25

Offense

Bridgette Henry: 2 SP, 4 ATT

Tory Henry: 3 SP, 8 KLS, 10 ERR, 27 ATT

Kya Thornton: 2 SP, 1 ERR, 1 ATT

Maddy McCoy: 3 SP, 1 KLS, 1 ERR, 4 ATT

Ali Henry: 3 SP, 15 AST, 2 KLS, 8 ATT

Ava Hagen: 3 SP, 1 AST, 5 KLS, 4 ERR, 18 ATT

Elli Blackford: 1 SP

Dana Halsband: 1 SP

Emilee Boyd: 1 SP, 1 KLS, 1 ERR, 3 ATT

Reagan Fry: 1 SP, 1 ATT

Allie Diehl: 1 SP, 1 ERR, 1 ATT

Ashlyn Crawford: 1 SP, 1 KLS, 1 ERR, 3 ATT

Team: 3 SP, 16 AST 18 KLS, 19 ERR, 70 ATT

Defense

T. Henry: 1 AST, 1.0 BLK, 6 DIG

Thornton: 1 DIG

McCoy: 1 AST, 1.0 BLK, 6 DIG

A. Henry: 5 DIG

Hagen: 3 DIG

Boyd: 1 AST, 1.0 BLK

Fry: 1 DIG

Team: 3 AST, 3.0 BLK, 22 DIG

Serving

B. Henry: 3 SUC, 3 ATT

T. Henry: 4 SUC, 6 ATT

Thornton: 1 ATT

McCoy: 1 ACE, 6 SUC, 7 ATT

A. Henry: 2 ACE, 11 SUC, 11 ATT

Hagen: 1 ACE, 7 SUC, 8 ATT

Blackford: 2 SUC, 2 ATT

Halsband: 2 SUC, 2 ATT

Fry: 2 SUC, 2 ATT

Diehl: 1 ATT

Team: 4 ACE, 37 SUC, 43 ATT

Clarke 3, Wayne 0

C: 25–25–25

W: 17–17–19

Offense

T. Henry: 3 SP, 17 KLS, 6 ERR, 34 ATT

McCoy: 3 SP, 1 AST, 6 KLS, 1 ERR, 9 ATT

A. Henry: 3 SP, 38 AST, 3 KLS, 1 ERR, 7 ATT

Hagen: 3 SP, 8 KLS, 6 ERR, 27 ATT

Blackford: 1 SP, 1 ERR, 4 ATT

Halsband: 1 SP

Boyd: 1 SP, 1 ATT

Fry: 2 SP, 1 AST, 1 KLS, 1 ATT

Diehl: 2 SP, 1 ATT

Crawford: 2 SP, 1 ERR, 2 ATT

Josie Moore: 3 SP

Team: 3 SP, 30 AST, 35 KLS, 16 ERR, 86 ATT

Defense

T. Henry: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 9 DIG

McCoy: 1 SOLO, 1 AST, 2.0 BLK, 6 DIG

A. Henry: 1 AST, 1.0 BLK, 9 DIG

Hagen: 4 DIG

Halsband: 2 DIG

Boyd: 1 AST, 1.0 BLK

Fry: 1 AST, 1.0 BLK, 5 DIG

Moore: 3 DIG

Team: 2 SOLO, 5 AST, 7.0 BLK, 38 DIG

Serving

T. Henry: 3 ACE, 9 SUC, 10 ATT

McCoy: 6 SUC, 7 ATT

A. Henry: 1 ACE, 8 SUC, 9 ATT

Hagen: 2 ACE, 12 SUC, 12 ATT

Halsband: 3 ACE, 8 SUC, 8 ATT

Boyd: 1 SUC, 1 ATT

Fry: 5 SUC, 5 ATT

Diehl: 2 SUC, 2 ATT

Crawford: 1 ACE, 4 SUC, 4 ATT

Moore: 1 ACE, 4 SUC, 4 ATT

Team: 11 ACE, 59 SUC, 62 ATT