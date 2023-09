Murray volleyball season sets off

The Lady Mustangs ended their opening week 0-4, following loses to Orient-Macksburg, Ankeny Christian, Twin Cedars and Seymour.

In their opening game against Melcher-Dallas, Morgan Keller, Cejay Kent and Megan Henrichs racked up double-digit offensive attacks with 25, 27 and 12 each of the team’s 72 total. Leah Frederick led with 13 assists of 18, and 18 kills were attributed to Haylee Palmer (1), Keller (5), Lyla Riemenscheider (1) and Henrichs (6).

On the defense, Keller had nine digs and one block, Kent with seven digs, Palmer six, Frederick and Page four and Riemenscheider with two.

Up to serve, four Lady Mustangs had ace serves: Kent, Henrich and Frederick with two each and Palmer with one. As a team, they had 70 serve successes.

The Lady Mustangs faced the Lady Saints at Melcher-Dallas on Tuesday, and the Lady Maroons at Diagonal on Thursday.

Results

Orient-Macksburg 3, Murray 1

OM: 25–25–15–25

M: 12–20–25–20

Offense

Haylee Palmer - 4 SP, 1 KLS, 1 ERR, 3 ATT

Kenzi Mongar - 1 SP

Morgan Keller - 4 SP, 1 AST, 5 KLS, 5 ERR, 25 ATT

Cejay Kent - 4 SP, 2 AST, 5 KLS, 8 ERR, 27 ATT

Mallory Page - 4 SP, 2 AST

Lyla Riemenschneider -4 SP, 1 KLS, 1 ERR, 2 ATT

Megan Henrichs - 4 SP, 6 KLS, 12 ATT

Leah Frederick - 4 SP, 13 AST, 2 ERR, 3 ATT

Team - 4 SP, 18 AST, 18 KLS, 17 ERR, 72 ATT

Defense

Palmer - 6 DIG

Keller - 1 SOLO, 1.0 BLK, 9 DIG

Kent - 7 DIG

Page - 4 DIG

Riemenschneider - 2 DIG

Frederick - 4 DIG

Team - 1 SOLO, 1.0 BLK, 32 DIG

Serving

Palmer - 1 ACE, 8 SUC, 10 ATT

Keller - 13 SUC, 14 ATT

Kent - 2 ACE, 17 SUC, 19 ATT

Page - 7 SUC, 8 ATT

Henrichs - 2 ACE, 13 SUC, 15 ATT

Frederick - 2 ACE, 12 SUC, 13 ATT

Team - 7 ACE, 70 SUC, 79 ATT

Ankeny Christian 3, Murray 0

AC: 25–25–25 - 3

M: 8–8–9 - 0

Offense

Palmer - 3 SP, 1 AST, 2 ERR, 5 ATT

Keller - 3 SP, 1 KLS, 3 ERR, 11 ATT

Kent - 3 SP, 3 KLS, 1 ERR, 6 ATT

Page - 3 SP, 1 ERR, 1 ATT

Riemenschneider - 3 SP, 3 ATT

Henrichs - 3 SP, 1 KLS, 1 ATT

Frederick - 3 SP, 1 ATT

Team - 3 SP, 4 AST, 5 KLS, 7 ERR, 28 ATT

Defense

Palmer - 3 DIG

Keller - 1 SOLO, 1.0 BLK, 1 DIG

Kent - 1 DIG

Page - 2 DIG

Riemenschneider - 2 DIG

Frederick - 2 DIG

Team - 1 SOLO, 1.0 BLK, 1 DIG

Serving

Palmer - 1 SUC, 3 ATT

Keller - 1 ACE, 5 SUC, 7 ATT

Kent - 3 SUC, 6 ATT

Page - 3 SUC, 4 ATT

Henrichs - 2 ACE, 3 SUC, 3 ATT

Frederick - 5 SUC, 5 ATT

Team - 3 ACE, 20 SUCH, 28 ATT

Twin Cedars 2, Murray 0

TC: 21–21 - 2

M: 8–15 - 0

Offense

Team - 2 SP, 5 AST, 7 KLS, 5 ERR, 29 ATT

Defense

Team - 1 SOLO, 1.0 BLK, 11 DIG

Serving

Team - 4 ACE, 24 SUC, 27 ATT

Seymour 2, Murray 0

TC: 21–21 - 2

M: 16–14 - 0

Offense

Team - 2 SP, 4 AST, 5 KLS, 4 ERR, 31 ATT

Defense

Team - 1 SOLO, 1.0 BLK, 18 DIG

Serving

Team - 7 ACE, 26 SUC, 30 ATT